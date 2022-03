Genesis Pallad 450 este un rucsac de gaming foarte bun si in calatorii

Folosesc de ani de zile tot felul de rucsaci „de gaming” in diferite scopuri. Am vreo 4-5 modele prin casa, majoritatea cu diferite scopuri. In aproape 10 ani, nici unul nu a cedat. Genesis Pallad 450 este un astfel de rucsac, bun la toate, si nici nu costa mult.

Mentiune: am pierdut pozele…asa ca va las cu pozele de prezentare. Se mai intampla, nu le mai pot recupera si nici altele nu pot face deoarece rucsacul nu mai este la mine.

Ideea unui rucsac de gaming este sa transporti in el un laptop si accesoriile acestuia. In realitate, acesti rucsaci sunt polivalenti. Genesis are in portofoliu diferite produse de gaming, majoritatea cu un raport pret-calitate foarte bun.

Eu folosesc de ani de zile acest tip de rucsac pentru laptop si chiar haine atunci cand plec in concedii. Sunt foarte incapatori si protejeaza bine obiectele sensibile.

Intr-o zi normala ii folosesc pentru a merge la munca cu laptop-ul in el, chiar daca sta in masina. E mai bine sa fie protejat si mai arunc prin el un portofel sau alte chestii.

In rest ii folosesc pentru haine sau alte obiecte cand plec in concediu. Mi se par foarte practici, cu multe buzunare, rezistenti si arata si bine.

Genesis Pallad 450 este un model foarte bun. Mi-a lasat o impresie buna la prima vedere si pare foarte rezistent in timp. Nu este impermeabil, dar are buzunare bune, prinderi diverse, este incapator si comod.

Incape in el un laptop de 15.6 inch in locasul dedicat, dar incap si mai mari de 17 inch dar nu in zona dedicata protejata cu un burete moale.

Ei spun ca este water resistant, ceea ce nu este neaparat adevarat dar nici fals. Daca te prinde o ploaie pe strada nu iti intra apa. Dar daca ramai in ploaie o perioada mai lunga de timp s-ar putea sa ai surprize. Nu am testat asta, dar asa patesc cu toti ceilalti care la fel sunt „water resistant”.

Are o capacitate de 28 litri, diferite compartimente chiar si pentru tableta sau acces rapid. Arata surprinzator de bine in versiunea camo.

Vi-l recomand. Nu sunt la primul contact si am in dotare acasa modele care costa mai putin de atat, dar si modele mult mai scumpe, deci termen de comparatie am. De aceea pot spune ca este un model rezitent si util daca aveti nevoie de un rucsac nou.

Costa 219 lei la MediaGalaxy.