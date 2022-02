Genesis Rhod 500 – tastatura de gaming RGB foarte accesibila

Genesis Rhod 500 este o tastatura de gaming foarte accesibila. Am avut ocazia sa o folosesc o perioada si acum va ofer impresiile mele despre acest model.

In primul rand pretul. Costa la Altex 150 de lei si este un model accesibil cu functii interesante. In primul rand este o tastatura rezistenta avand un corp metalic. Este din aluminiu si asta o face sa reziste la abuzurile din timpul unei sesiuni de gaming mai…incinse.

Are iluminare RGB peste tot, dar este un sistem de iluminare slabut si tastele sunt iluminate in jurul lor. Anti-Ghosting este clar ca are caci este un model de gaming.

Nu este mecanica, deci este un model silentios avand membrana de cauciuc old school. Cu toate astea este o tastatura placuta, confortabila si care nu dezamageste. Desi cu membrana, aceasta ofera o rezistenta la apasare si nu simti ca apesi pe un burete. Are un cablu de 1.8 metri si o consider buna si la scris.

Are si un driver super simplu de unde poti schimba culorile sistemului de iluminare. Sunt 11 moduri de iluminare pe 7 zone, deci cam acesta este atuul tastaturii.

Repet, costa doar 150 de lei la Altex si o gasiti si resigilata la preturi mult mai bune. Sunt sigur ca rezista bine in timp si pentru un copil sau pentru o persoana adulta care doreste o tastatura ieftina, rezistenta si cu iluminare, dar mai ales silentioasa, este o alegere buna.