Genesis Thor 300 RGB – tastatura mecanica cu switch-uri RED

Tastaturile de gaming mecanice au devenit extrem de accesibile in ultimii ani. Cum este si Genesis Thor 300 RGB, o tastatura completa la doar 144 lei. La ce te poti astepta?

Sunt inca tastaturi cu membrana care costa mai mult decat acest model, iar asta pune un mare semn de intrebare. Din experienta mea va pot spune ca tastaturile mecanice au devenit foarte bune, inclusiv cele accesibile. Nu toate, sa ne intelegem, dar cele provenite de la producatori cu renume precum Genesis sunt chiar fantastice.

Thor 300 RGB este o tastatura completa la un pret accesibil si la suma aceasta de bani, 144 lei, nu poti avea pretentii exagerate, insa tastatura livreaza o calitate peste asteptari.

Vine cu switch-uri mecanice Red, asta inseamna ca ofera un feedback la apasare, un click nu foarte zgomotos si este excelenta pentru gaming. Are NumPad, iluminare completa RGB si un control simplu.

Sunt switch-uri Outemu garante 50 milioane de apasari, deci real vorbind la banii astia te poate tine mult si bine. Are si un corp metalic si cablu invelit intr-un material textil. Ce poti sa-ti doresti mai mult de atat?

Are taste multimedia, control al iluminare tot din taste (nu exista soft) si se simte ca o tastatura normala. Nu are valente premium, dar nici nu se simte ca un model low cost.

Necesita o forta mica de apasare, sunetul este chiar placut la tastare si nu este extrem de zgomotoasa. Feeling-ul este placut, iar pentru un gamer amator care vrea o prima tastatura o pot recomanda. Pentru pretentiosi clar nu este.

Citeam comentariile de la Altex unde multi se plang de probleme cu tasta W. Eu am tastatura de o luna si o folosesc la sistemul de la birou, zilnic, si merge bine. Nu stiu ce probleme pot aparea in timp, dar pentru asta exista garantie.

In plus, cred ca tine si de noroc, Genesis nu face produse de slaba calitate in general, iar atuul a fost tot timpul raportul calitate-pret.

Merita Thor 300 RGB? Da, la 144 lei merita. Eu am gasit varianta cu switch-uri Brown, dar gasiti si cu Red fix versiunea testata de mine.