AOC Q27G2U review: un monitor curbat cu 144 Hz la pret decent

De vreo doua saptamani am pus la treaba un nou monitor, este vorba de aceasta data despre un AOC Q27G2U. Acesta e un monitor curbat, de gaming, cu rata de refresh de 144 Hz si rezolutie 1440p. Haideti sa va spun cum e.

Pentru inceput am folosit monitorul in scenariul meu de baza: conectat la Macbook. L-am folosit pentru media, scris, dezvoltare (cod) si internet. Insa pentru ca e un monitor de gaming, am zis ca trebuie sa-l pun putin si la treaba intr-un joc, ca sa vad macar cum se misca un monitor peste 60 Hz. Asa ca a trebuit sa repun in functiune PC-ul.

Specificatii monitor AOC Q27G2U

Este un display curbat cu o diagonala de 27 inch, cu panel de tip VA, rezolutie 2560×1440 si contrast 3000 la 1. De asemenea, luminozitatea e una buna (250 nits).

Si pentru ca e un monitor de gaming, sau macar pentru geeks, pe langa partea de conectita pentru video (2 x HDMI, 1 X DVI) acesta are si un HUB USB 3.0 cu patru porturi. 🙂 Cat de tare, nu?

Mai vine cu doua difuzoare de 2 W, cu mufa de intrare audio dar si de iesire pentru casti – 3.5 mm.

Cum functioneaza, ce-mi place, ce nu-mi place?

Sincer, nu prea am ce sa va spun mare lucru ca nu-mi place. Recunosc, as fi apreciat sa aiba si un port USB-C cu Power Delivery si Display Port, asa incat sa-l conectez direct la Macbook si sa-mi fac treaba cu el printr-un singur cablu. Insa nu e o tragedie.

Insa partile care-mi plac sunt destul de multe si o sa va spun despre fiecare. In primul rand, eu n-am mai testat monitoare curbate, va zic din start, dar am mai vazut unele. Ei bine, senzatia la inceput e una cel putin interesanta, in sensul bun.

In al doilea rand, rezolutia impreuna cu luminozitatea buna dau o claritate geniala imaginii. Si chiar daca monitorul nu are HDR, culorile sunt vii si vibrante.

Rezolutia e suficienta de buna si chiar daca nu e 4K, va zic sincer ca nu fac diferenta intre 1440p si 4K, avand un monitor cu rezolutia asta din urma pe birou.

Mi-a placut foarte mult si constructia lui, fiind un monitor solid, care nu scartaie din „balamale” si care are si reglaj pe inaltime, de asemenea super apreciat de mine. Nici la capitolul design n-am ce sa zic: arata bine, marginile sunt destul de mici si, chiar daca pretul nu e unul foarte piperat, nu se vede vreun rabat la calitate.

Si pentru a-l testa peste 60 Hz m-am jucat pe PC-ul meu pe care nu l-am mai pornit de jumatate de an niste Fortnite si CS:GO. N-am ce sa zic, se misca foarte bine, imaginea e clara la miscari rapide si… cam atat pentru ca eu nu sunt gamer. Dar as folosi acest monitor in treaba mea de zi cu zi cu mare placere pentru ca e mare, curbat (cumva ofera mai mult confort ochilor forma asta) si cu o imagine forte buna.

Concluzie si disponibilitate

Eu nu pot decat sa recomand monitorul asta. Chiar si daca nu sunteti mari gameri, ca mine, insa vreti un monitor odihnitor pentru ochi, pentru treaba de zi cu zi. Il gasiti la pretul de 1400 lei la eMAG. Detalii mai multe gasiti pe pagina produsului, in caz ca mi-a scapat ceva.