Gioteck TX70 review: căști de gaming (PS4/5/Xbox) confortabile

Recent a ajuns la mine o pereche de căști de la Gioteck, și anume modelul lor de top TX70. Acestea sunt niște căști de gaming universale, însă ceea ce e foarte important e că pot fi folosite împreună cu PlayStation 4, 5 și Xbox One. Însă, evident, merg și pe PC.

Eu nu-s vreun gamer, însă ocazional mă joc pe PlayStation 4 Pro din dotare, așa că tot pe acesta am și testat căstile. Dar haideți să vă spun câteva despre ele: ce știu și cine le face.

Câteva despre brand și produs

În primul rând, să vă spun despre Gioteck, despre care am auzit și eu prima dată când am primit aceste căști la review. Acesta este un brand a unei firme localizată Anglia care produce accesorii pentru zona de gaming și console, în principal căști și controllere. Am chiar și un controller de PS5 de la ei și cel mai probabil veți citi un scurt review și despre acesta în curând.

Din ce îmi dau seama, Gioteck încearcă să aducă produse decente cu performanțe bune la prețuri accesibile. La fel e și cu căștile Gioteck TX70, care deși sunt vârful lor de gamă și, zic eu, oferă performanțe ok, au un preț mai mult decât accesibil.

TX70 sunt wireless, funcționează pe 2.4 GHz dar merg și pe cablu. Au și microfon, deci pot fi folosite și pentru multi-player sau chat.

În cutie găsești căștile, un adaptor-receptor pe USB (dongle) și un cablu micro-USB – USB, pentru încărcare.

Cum merg, cum arată, cât sunt de confortabile?

Cel mai mult mi-a plăcut la ele că sunt extrem de confortabile. Bureții de pe căști dar și cel din partea superioară sunt moi și foarte pufoși, ceea ce îi face extrem de confortabili. Nu știu cât de rezistenți sunt în timp, dar pe moment ofera o utilizare foarte plăcută.

La partea de confort le ajută și faptul că sunt foarte ușoare. Asta se întâmplă pentru că sunt făcute integral din plastic. Cu toate acestea ele n-arată rău deloc. Plasticul pare unul rezistent și are aspect mat în marea lui majoritate. Mai multe vedeți în poze.

Acum să trecem la partea cea mai importantă: cum se aud? Pai eu zic că se aud bine. Se aud clar și puternic iar basul e unul destul de pronunțat. Bureții mari ajută la izolarea completă a zgomotului exterior și practic facilitează transpunerea ta în lumea jocului. 🙂

Însă, dacă ar fi după mine, eu le-aș face să se audă și mai tare. La volum maxim nu mi se pare că se aud foarte puternic și că ar mai merge. Măcar un pic.

Gioteck zice că bateria va ține vreo 15 ore cu o încărcare. Eu le-am folosit câteva ore și nici nu s-a simțit, probabil că treci lejer de 10 ore cu ele.

În fine, îmi place și microfonul pentru că e rabatbil și, odată rabatat, se trece de pe ON pe OFF și invers. Practic, știi că atunci când microfonul e sus e oprit. Din păcate, n-am avut ocazia să testez calitatea microfonului.

Și cam atât…

Concluzie și disponibilitate

Nu pot să spun decât că recomand cu mare căldură aceste căști celor care vor confort, volum moderat și claritate bună la un preț decent. Am văzut că se găsesc pe la 300 lei, preț la care nu aș mai sta pe gânduri. Ceea ce e foarte important e că ele sunt compatibile cu majoritatea consolelor de pe piață, inclusiv PlayStation 5, PS4, Xbox One sau Nintento Switch.

Evident, ca de obicei, dacă aveți întrebări cu privire la ele vă voi răspunde cu drag în secțiunea de comentarii, pentru că voi mai avea aceste căști o perioadă.