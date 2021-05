Cum „rezista” un flagship de acum 2 ani comparativ cu unul actual?

Fiecare avem propriile argumente pro si contra cand vine vorba de inlocuirea unui telefon mobil si la cat timp. In unele cazuri vorbim de moft, alteori de necesitate.

Personal, cred ca ma incadrez undeva la mijloc fiind o combinatie intre moft si necesitate. Pana acum, ciclul de viata al unui smartphone la mine era de 2 ani si am avut doar flagship-uri: Samsung Galaxy S2, Galaxy S4, Galaxy Note 4, Galaxy S8 si acum Galaxy S10+. Da, am avut doar telefoane de la Samsung deoarece s-au potrivit cel mai bine nevoilor si gusturilor mele pana acum. In continuare Note 4 este cel care mi-a placut cel mai mult.

La final de aprilie, Galaxy S10+ cu procesor Snapdragon pe care l-am cumparat de la QuickMobile (si v-am povestit aici) a implinit 2 ani, dar spre deosebire de anii trecuti nu mai sunt chiar asa disperat sa-l inlocuiesc. Nu stiu daca e vorba de maturizare economica sau nu, dar incerc sa mai „trag” de el un an.

In continuare telefonul mobil a ramas pentru mine aparatul foto principal pentru ca nici nu am altul si nici nu intentionez sa-mi cumpar un aparat foto profi deoarece sunt neglijent si exista riscul sa-l distrug. Am testat Note 20 Ultra si mi-a placut la nebunie camera foto si telefonul in sine, dar totusi am zis sa mai astept.

Flagship-urile s-au schimbat si ele in ultimii ani, crescand in diversitate si bineinteles in preturi. Daca in momentul in care cumparasem S10+ acesta era cel mai puternic telefon Samsung, astazi S21+ nu este cel mai puternic telefon din portofoliul acestora, ci S21 Ultra. Practic avem flagship-uri normale si flagship-uri Pro, Ultra, Pro Max si asa mai departe in functie de producator.

Saltul de la o generatie la alta, cu foarte mici exceptii, este unul incremental si din punct de vedere al raportului pret/perfomanta nu merita, dar cate diferente sunt totusi, in realitate, la un salt de 2 generatii? In cazul de fata, pentru a evindentia cel mai bine diferentele, S10+ ar trebui comparat cu un S21+ si nu cu un Ultra. Din nefericire nu am in teste nici un S21+ si nici un Ultra, ci un S21 normal. Acesta are un ecran mai mic, o baterie mai mica si un spate de plastic, in rest e identic ca specificatii cu un S21+.

Experienta in utilizare si performante

Desi S10+ se tine bine, e imposibil sa nu observi eleganta in utilizare a lui S21. S10+ foloseste un procesor Snapdragon 855 realizat pe o tehnologie de 7nm, iar S21+ un Exynos 2100 realizat pe o tehnologie de 5nm. Viteza insa nu vine doar din partea de procesare ci si de la ecran: in timp ce S10+ foloseste un ecran traditional cu o rata de refresh de 60Hz, S21 beneficiaza de o rata de refresh de 120Hz, care il face mai lin. Un alt atu al lui S21 este tipul memoriei interne: UFS3.1 versus UFS2.1 pe S10+. Diferentele merg mai departe si la partea de memorie RAM, desi vorbim tot de 8GB. S10+ foloseste RAM de tip LPDDR4X in timp ce S21 foloseste LPDDR5.

Practic pe partea de specificatii interne vorbim de un telefon absolut nou si dupa cum era de asteptat, este mai rapid.

Ambele telefoane folosesc Android 11 cu interfata OneUI 3.1, iar conform noilor standarde Samsung, S10+ va primi si Android 12. S10+ a fost lansat cu Android 9 si conform metodologiei clasice Android, ar fi urmat ca actualizarea catre Android 11 sa fie ultima actualizare majora de OS, dar Samsung a anuntat odata cu lansarea seriei Note 20 ca au regandit partea de suport software si in loc de 2 actualizari majore de OS, o serie de telefoane din gama lor vor primi 3, printre care si seria Galaxy S10. Astfel la nivel de experienta software cele doua telefoane sunt la acelasi nivel in acest moment.

Experienta foto si video

Galaxy S21 Ultra este considerat de multi telefonul cu cea mai buna camera foto a momentului si comparatia cu un S10+ chiar nu isi avea locul aici, mai ales ca S10+ nici la momentul lansarii nu si-a avut locul intr-un top 5. Nu pentru ca a avut o camera foto slaba, ci pentru ca a intampinat concurenta serioasa de la Google, Apple sau Huawei.

S10+ are un senzor principal de 12MP, unul de 12MP telefoto si unul de 16MP ultrawide. Frontal avem doi senzori foto: unul de 10MP si unul de 8MP. S21 foloseste tot un senzor principal de 12MP, dar un model diferit, unul de 64MP pentru telefoto si unul de 12MP ultrawide. Camera de selfie este si ea noua: un singur senzor de 10MP.

Meniul camerei foto este la fel, dar apar cateva diferente la nivel de functionalitate: S21 permite inregistrare pana la [email protected] si zoom maxim 30x.

pozele standard nu ofera diferente notabile intre cele doua telefoane, Samsung pastrand senzorul suprem de 108MP pentru S21 Ultra

selfie-urile realizate cu S10+ sunt putin cam sterse – chiar curatasem camera inainte de a ma fotografia. S21 ofera mai mult detaliu si poze mai reusite. Cred ca sticla protectoare de la camera lui S10 este uzata si senzorul nu reuseste sa patrunda.

ultrawide: S21 desi are un senzor de 12MP, pozele sunt mai detaliate

Zoom 2x in cazul lui S10+ versus zoom 3x in cazul lui S21. In al doilea set de poze se poate observa o diferenta notabila de culoare a mesei, unde S10-le s-a incurcat destul de tare.

lumina slaba: S21 obtine poze mai clare, dar culorile la ambele fac pozele sa para realizate la un apus si nu in intuneric.

video [email protected]: S21 pare putin incurcat de culoarea aprinsa a lalelelor.

Baterie si autonomie

Bateriile sunt aproape identice: S10+ are o baterie de 4100mAh, iar S21 o baterie de 4000. S21+ de 4800mAh. In materie de screen-on-time o medie de 5 ore am obtinut pe ambele telefoane. In materie de incarcare insa lucrurile stau putin diferit. S10+ are nevoie de 2 ore pentru un ciclu complet de incarcare la 15W, in timp ce S21 de 1 ora si 15 minute la 25W. Surpriza aici insa e ca S21 se vinde fara incarcator, care trebuie cumparat separat. Eu am gasit la 50RON unul original.

Ecran

Ce preferati? Un ecran AMOLED de 60HZ sau unul de 120HZ? Cred ca raspunsul e suficient de clar, singurul avantaj la modul 60HZ este autonomia crescuta, in rest 120HZ isi spun cuvantul. Totusi, S21 si S21+ au renuntat la rezolutia 2K si folosesc ecrane la rezolutia FullHD+. In utilizarea mea insa nu am observat nici un deranj vizual intre 2K si FullHD+. De fapt tot ce m-a furat a fost rata de reimprospatare si ecranul drept.

Alte aspecte importante

Daca pana acum putem concluzia ca mai nou = mai avansat, exista zone in care S21/S21+ au facut pasi inapoi. Memoria lui S10+ poate fi extinsa prin intermediul unui cardSD cu pana la 512GB, in timp ce cu un S21 esti limitat de memoria interna, varianta de top fiind echipata cu 256GB. Bineinteles avem Google Photos pentru poze si o multime de solutii de cloud, dar mai nou ele vin contracost. S10+ este de asemenea ultimul flagship care vine echipat cu portul de 3.5mm pentru audiofili. La nivel de pachet, diferentele sunt din nou vizibile. S10+ fiind varianta cu Snapdragon destinata pietelor din China si SUA vine la pachet si cu o husa de plastic pe langa incarcator, cablu de date si casti. Pachetul lui S21 contine insa doar un cablul de date, care nu poate fi folosit cu incarcatorul lui S10 spre exemplu, fiind ambele capete USB Tip-C. Am lasat pe final rezolutia maxima a ecranului care consider ca nu e atat de importanta vorbind de 2k vs FullHD+ pe un ecran de 6+ inch si constructia. S21 este realizat dintr-un plastic de calitate, iar S10 este din sticla. S21+ insa foloseste sticla pe spate. Acum acest ultimul punct tine absolut de preferintele utilizatorului. Eu parca prefer plasticul strict intre S21 si S10+.

Beneficiile lui S21 care nu se pot „calcula” prin comparatie vin pe partea de conectivitate, unde S21 este compatibil cu 5G si rata de refresh a ecranului in pas cu vremurile actuale.

Revanzarea

As putea face un intreg articol pe acest subiect. Telefoanele cu Android in general se devalorizeaza mai repede ca cele Apple. Acesta este adevarul. La lansare cumperi un Samsung mai ieftin si il vinzi mai ieftin, cumperi un iPhone mai scump si il vinzi mai scump. Desi preturile de achizitie intre cele doua se apropie deja extrem de mult, un Samsung il gasesti la 2-3 luni de la lansare la diverse promotii. Chiar si S21 Ultra s-a vandut la Altex si eMag cu aproximativ 1000 de euro, comparativ cu pretul de lansare de 1300 euro. Practic daca ai putintica rabdare, s-ar putea sa scoti mai putini bani din buzunar. Judecand dupa preturile de pe OLX si starea generala a telefonului meu: fara urme de uzura fiind folosit cu folie si husa un 1300-1400RON ar trebui sa fie un pret corect pentru un telefon second daca s-ar pune problema.

Concluzii

Saltul dintre 2 generatii de flagship-uri este vizibil si demn de luat in considerare. Chiar daca exista „scapari” prin anumite capitole, diferentele sunt notabile si invingator este modelul mai nou, fara ca „bunicul” acestuia sa se faca de ras.

Review complet pentru S10+ gasiti aici, iar pentru S21 aici.

Acum….care vrea un Galaxy S10+ second-hand tipla?

Glumesc 🙂