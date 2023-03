Google I/O 2023 va avea loc pe 10 mai

Evenimentul va avea loc in format fizic cu un numar limitat de participanti si va putea fi urmarit live pe internet.

Anuntul a fost facut de Sundar Pichai prin intermediul contului de Twitter si nu a oferit informatii legate de ce ar putea fi prezentat.

Unul dintre punctele cheie ale conferintei ar putea fi inteligenta artificiala si o noua incercare de a-l pune pe Bard intr-o lumina buna. Bard, solutia AI oferita de Google pentru a lupta impotriva lui ChatGPT, s-a facut de rusine chiar in materialul de promovare, care a dus si la un mic declin al actiunilor Alphabet la bursa in ziua respectiva. Android 14 Developer Preview este un alt posibil subiect din agenda.

Pixel 7a ar putea fi la randul sau prezentat, mai ales dupa succesul inregistrat de Pixel 6a, care a si castigat concursul de fotografie realizat de MKBHD. Poate vom auzi si informatii legate de un telefon pliabil.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023