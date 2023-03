Am testat RTX 4080 varianta MSI GamingX Trio

Noua serie RTX 4000 de la Nvidia si-a facut aparitia mai timid la noi in tara. Totusi, producatorii au venit rapid cu propriile implementari, iar noi am avut ocazia sa testam un model de la MSI.

Fieare producator isi implementeaza propriul sistem de racire si incearca sa ofere un PCB cat mai bun. Diferente mari nu sunt intre ei, conteaza doar sa o alegi pe cea care ti se potriveste tie mai bine.

In cazul de fata, MSI oferta o placa din seria GamingX Trio cu sistem de racire FROZR3, format din trei ventilatoare TORX FAN 5.0, backplate metalic, un radiator generos si un design dragut.

Bun, dar ce stie sa faca placa? Cum se descurca in jocuri? Ce specificatii are? Uite mai jos ce ti-am pregatit.

Pe scurt, pentru ca nu imi place sa ma lungesc cu texte inutile, uite ce specificatii are placa:

GPU Clock – 2205MHz

Memory Clock – 1400MHz

Boost Clock – 2505, 2535 sau 2595 MHz

Memorie – 16GB GDDR6X

BUS – 256 bit

Shader processors – 9728

ROPs – 112

Tensor Cores – 304

Ray Tracing Cores – 76

Alimentare – 16 pin

TDP declarat – 340W

Am testat placa pe urmatoarea configuratie:

AMD Ryzen 5 4500 3.6GHz

Placa de baza MSI Gaming M7

Memorie RAM G.Skill 16GB DDR4 3200MHz

Kingston KC3000 2TB PCI Expresss 4.0

Cooler stock

Sursa Corsair RM 750X

Windows 11

Alte detalii despre placa:

cantareste 1.8kg

die size 379mm patrati

3x DP si 1x HDMI

switch Gaming sau Silent in functie de preferinte

Personal, care detineam un RTX 3070 pana de curand (upgrade la 7900XTX, revin cu review) eram curios sa vad daca performanta oferita de noua serie merita. Din pacate n-am putut testa un 4070 ca sa ofer o comparatie corecta, asadar nu voi da un verdict pana nu testez una. Eu vreau sa va spun doar ca am bagat placa intr-un sistem similar cu al meu si m-am jucat.

Mentionez ca nu am testat placa in 4K ci doar in 2K si am lasat la fiecare joc in parte G-Sync sau V-Sync activat dupa caz, astfel ca nu am depasit 170FPS in nici un joc, chiar daca acesta poate reusea sa se duca mai sus. Asadar, ne limitam la setup-ul meu.

Toate jocurile au fost rulate cu setarile grafice pe nivelul maxim, Ultra sau Very High dupa caz, cu Ray Tracing pornit.

Cyberpunk 2077 – 77 FPS

Borderlans 3 – 170fps

Dirt 5 – 170FPS

LoL – 170FPS

FIFA 22 – 168FPS

Forza Horizon 5 – 138FPS

Far Cry 6 – 100FPS

Astea sunt FPS-urile medii pe care le-am obtinut in aceste jocuri si reprezinta FPS-ul cel mai des intalnit in timpul actiunilor. Evident, poate varia la voi un pic, dar cam asta este realitatea.

Temperaturile mi s-au parut foarte bune si placa nu devine foarte galagioasa. Se aude in sistem chiar si intr-o carcasa bine antifonata si cu airflow excelent, dar nu este un zgomot deranjant. Temperaturile sunt in jur de 50-60 de grade in functie de cat este de solicitata. Mentionez ca temperatura ambientala era de 21 de grade.

Teste sintetice nu am reusit sa fac, a fost totul prea din scurt si am decis ca mai important este sa testez rapid niste jocuri. Dupa cum vedeti in poze, placa este destul de mare si carcasa pe care eu am avut-o la dispozitie, a fost la limita. Asadar, aveti grija inainte sa o cumparati. Masurati daca aveti loc in carcasa pentru ea.

Personal consider ca ofera performante excelente in gaming 2K cu toate setarile grafice pe Ultra. De asemenea, temperaturile sunt foarte bune. Doar ca pretul de 7856 lei mi se pare mare.