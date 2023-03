Starfield are o noua data de lansare

Anticipatul joc al celor de la Bethesda Softworks a primit o noua data de lansare prin intermediul unui trailer.

In timp ce studioul este renumit pentru seriile The Elder Scrolls si Fallout, Starfield este un IP cu totul nou al acestora si dupa cum ne-au obisnuit majoritatea producatorilor – „mai mare, mai bun, mai complex”.

Din pacate istoria, cel putin in materie de gaming, ne-a aratat ca nu este mereu adevarat, iar gameplay trailerul prezentat cu cateva luni in urma in loc sa explodeze in popularitate si entuziasm a explodat mai mult in dubii. Va las trailerul mai jos.

Bethesda s-a prins oarecum ca mai au de lucrat si astazi au lansat un trailer nou care confirma o noua data de lansare – 6 septembrie 2023:

Avand in vedere dezamagirile fie la nivel de calitate, poveste sau de optimizare pe care mai multe lansari mari le-au avut in ultimele luni si dezastrul numit Fallout 76, eu v-as recomanda sa nu va entuziasmati prea tare nici pentru Starfield pana nu-l vedem in salbaticia digitala de pe YouTube trecut prin mainile catorva talentati.