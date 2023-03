Google Maps este acum disponibil pentru telefonul tău Huawei direct din AppGallery

În grupul meu de prieteni am destui fani Huawei care nu vor să renunțe la telefoanele lor, în special la modelul P30. Pot înțelege de ce. Mulți au cumpărat chiar noile modele cu HarmonyOS. Pentru ei am o veste bună: Google Maps este disponibil in AppGallery.

Magazinul proprietar al celor de la Huawei, AppGallery, primește constant update-uri și aplicații noi. V-am vorbit în ultimele dăți de aplicațiile bancare disponibile, dar și de aplicația Netflix. Acum a venit timpul lui Google Maps să fie oferit, astfel că utilizatorii de telefoane Huawei de ultimă generație să poată beneficia de o experiență și mai plăcută.

Cum se intâmplă totul? Nimic mai simplu! Pe un nova 10 Pro, un telefon pe care eu îl mai folosesc ocazional pentru diverse activăți și care continuă să mă impresioneze, mi-am făcut un cont de Huawei ca să am acces la toate serviciile și aplicațiile lor.

În afară de AppGallery, magazinul oficial, nu ai nevoie de nimic mai mult pentru a descărca aplicații. Cauți ce ai nevoie și instalezi cu doar două apăsări pe ecran.

Pentru Google Maps nu trebuie să faceți nimic în plus. Căutați aplicația și o instalați. Odată cu prima aplicație Google instalată (Maps în cazul de față), se va descărca și un plug-in denumit GBox, care trebuie păstrat în telefon pentru ca aplicațiile să funcționeze. Ulterior, te poți loga cu contul tău de Google sau poți să-ți faci unul nou și să beneficiezi de toate funcționalitățile.

GBox este un plug-in, un instrument care ajută utilizatorii să acceseze cu ușurință aplicațiile și serviciile Google. GBox oferă utilizatorilor o experiență perfectă, nu trebuie să îți resetezi dispozitivele și nici nu există setări complexe. GBox poate rula stabil și sigur pe dispozitivele Huawei. Pentru funcționarea normală și fără probleme a aplicațiilor Google, nu dezinstala GBox și acordă-i permisiunile necesare. Nu aduce nici un fel de reclame, deci un mare bonus.

Cei care își fac griji cu privire la siguranță, menționez că GBox este o aplicație terță parte, dar aplicațiile introduse în AppGallery au trecut de controlul de securitate pentru a fi asigurată funcționarea sigură și stabilă.

Eu m-am descurcat fără probleme cu Google Maps, ba chiar îl folosesc de acum zilnic în mașină ca să nu mai utilizez iPhone-ul pe post de GPS. Mai salvez și baterie așa. Se descurcă foarte bine, fără lag sau alte probleme.

Și ca să vedeți că Huawei nu stă degeaba, nu doar Maps este oferit. Mai sunt și alte aplicații Google:

Google Drive

Google Docs

Google Slides

Google Photos

Google Translate

Google News

Google Sheets

Google Classroom

Google One

Google Earth

YouTube

YouTube Music

Facem și o mică paranteză despre AppGallery:

AppGallery oferă o experiență plăcută pentru milioane de consumatori în fiecare zi, cu o creștere majoră care a plasat-o pe locul 3 în Top platforme de aplicații la nivel global.

AppGallery are acum peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar (MAU) în întreaga lume, cu o creștere de 16% față de T3 din 2020

Numărul de aplicații care pot fi descărcate din AppGallery pe smartphone-urile HMS a crescut cu 147% față de anul precedent.

Peste 220.000 de aplicații sunt integrate cu HMS Core la nivel global, prezentând o creștere cu 120% față de T3 din 2020.

AppGallery este platforma oficială de distribuție a aplicațiilor pentru dispozitivele HUAWEI. Fiind una dintre primele trei piețe de aplicații la nivel global, oferă o colecție masivă de aplicații organizate pentru consumatori din peste 170 de țări și regiuni.

