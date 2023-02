Aplicatia Netflix este disponibila in AppGallery

Se intampla lucruri noi in ecosistemul Huawei. O veste buna am primit zilele acestea cand am aflat ca aplicatia Netflix este disponibila pe telefoanele Huawei, direct in AppGallery.

Dupa tot ce s-a intamplat in urma cu cativa ani, nimeni nu mai credea ca Huawei va mai avea ceva de spus. Recunosc, am fost printre acei multi oameni care au cantat prohodul. Acum, la cativa ani distanta si cu telefoane noi lansate, un sistem de operare proprietar si cu un magazin de aplicatii, Huawei renaste, dar are nevoie de timp sa ajunga de unde a plecat.

Huawei incepe sa revina usor pe drumul initial. Dupa ce AppGallery a ajuns sa integreze marea majoritate a aplicatiilor, aflam ca aplicatia Netflix, foarte ceruta de catre fani, este acum disponibila oficial in magazinul lor.

Am laudat AppGallery cu diferite ocazii. Spun doar ca vointa lor de a ramane pe piata mi se pare foarte tare si este de laudat. Luati exemplu HTC sau LG, care n-au mai incercat si au iesit de tot din piata.

AppGallery este un ecosistem inteligent si inovator care permite dezvoltatorilor sa creeze experiente unice pentru consumatori. Este diferit de celelalte doua magazine si asta il face sa aiba o amprenta puternica. Avem nevoie de concurenta, avem nevoie de jucatori noi in piata si mi se pare trist ca nu acceptam ideea asta.

Vestea cea mare se invarte in jurul aplicatiei Netflix. Multe nu sunt de spus dar trebuie anuntat cumva ca ea este disponibila in AppGallery pentru toti utilizatorii de telefoane Huawei. O gasiti chiar acum la descarcat. Asta era marea veste 🙂

Nu faci altceva decat sa cauti aplicatia, sa o descarci si sa o instalezi iar la final sa accepti termenii si conditiile. Ca la orice alta aplicatie, nu cred ca e cazul sa va explic cum se face. Oricum, daca sunt probleme scanati codul QR de mai jos si gata.

Uite cateva date interesante despre AppGallery:

peste 580 milioane de utilizatori activi lunar

10% crestere in afara Chinei in ultimele 12 luni

a primit un scor de satisfactie cu 20% mai bun in 2021

peste 5.7 milioane de dezvoltatori in intreaga lume care s-au inregistrat in Huawei’s Developer Alliance

peste 220.000 de aplicatii cu HMS Core la nivel global

aplicatiile trec printr-un proces riguros de verificare, monitorizare, certificare și reinspectare

verificari zilnice de securitate

toate datele utilizatorilor europeni sunt stocate in Europa, unde regulile si reglementarile impun cele mai inalte standarde de confidentialitate a datelor

sistem de clasificare al aplicatiilor valabil la scara globala, fiind sigur si sanatos pentru utilizatorii minori

Utilizatorii pot activa “Dezactivarea reclamelor personalizate” sau resetarea identificatorului de publicitate din AppGallery pentru a anula reclamele

Cat despre telefonul folosit, Huawei nova 10 Pro ramane in continuare un model bun de la Huawei pe care eu il folosesc ocazional pentru diverse activitati. Am vorbit despre el intr-un review dedicat.

Huawei nova 10 Pro de 256GB si 8GB RAM costa 2699 lei pe site-ul Huawei.