Google Pixel 8 ar putea fi primul telefon cu 5 actualizari majore de OS

Conform unui nou zvon, Google intentioneaza sa fie campion in lumea Android la capitolul actualizari majore de OS.

Daca in urma cu 5 ani de zile cineva mi-ar fi zis ca Samsung va fi prima companie care va asigura 4 ani de actualizari majore de OS si vor fi si rapizi, l-as fi trimis sa se duca sa-si bata coasa – cum se zice local pe aici pe la Cluj.

Dar s-a intamplat – si nu sunt singurii care ofera 4 ani de actualizari majore de OS – OnePlus au intrat si ei in hora.

Oficial, telefoanele Pixel lansate de Google beneficiaza de 3 ani de actualizari majore de OS si de 5 ani de actualizari de securitate.

Lansarea lui Pixel 8 ar putea schimba putin peisajul, iar Google ar putea extinde suportul pentru a opta generatie de Pixel pana la 5 ani – 5 actualizari majore de OS. Este momentan doar un zvon, dar daca se va adeveri, Google va deveni compania care asigura cel mai lung suport software pentru telefoanele din portofoliu.

Suportul software a fost in trecut un motiv foarte aprins intre taberele iOS si Android. In timp ce Android oferea in medie 2 actualizari majore de OS per telefon chiar daca era flagship, Apple oferea suport extins pentru 5 ani.

Daca Google va trece la 5 ani de actualizari majore de OS, acest minus vazut de multi pe telefoanele cu Android va fi minimizat. Rapiditatea cu care vor fi oferite aceste actualizari si stabilitatea lor vor juca roluri importante.

[sursa]