ViewSonic Omni VX2780-2K Review: un panou IPS performant la un pret accesibil

ViewSonic ne-a trimis in teste un monitor de gaming destinat celor care vor perfomanta dar trebuie sa fie putin atenti si la capitolul buget.

Omni VX2780-2K foloseste un panou cu tehnologia IPS de 27inch si functioneaza la rezolutia 2560×1440 sau pe scurt 1440p. Are o rata de reimprospatare competitiva de 170Hz si e compatibil cu tehnologia AMD FreeSync Premium pentru a pastra o imagine fluida si fara artefacte vizuale.

Este echipat cu 2 porturi HDMI 2.0 si un DisplayPort 1.4. Are si un jack de 3.5mm pentru iesire audio, dar nu are nici un port USB dedicat. La capitolul dotari si constructie face parte din categoria entry-level de gaming in segmentul 1440p, dar din fericire la capitolele cele mai importante – imagine si viteza – nu au fost facute compromisuri.

Panoul acopera 99% din spectrul de culori sRGB, 95% din cel DCI-P3 si produce 1.07 milioane de nuante. Pentru a putea produce 1.07 milioane de nuante, panoul ar trebui sa ofere suport de culori 10 bit. Acesta insa suporta 8bit + FRC. FRC sau Frame Rate Control este o tehnologie care manipuleaza pixelii astfel incat acestia sa clipeasca doua culori alternante foarte repede si astfel va simula experienta unui panou 10 bit. Majoritatea panourilor IPS de pe piata sunt 8bit sau 8bit +FRC. De obicei 10 biti se gaseste pe monitoarele premium sau cele dedicate graficii.

Experienta in utilizare este una solida si placuta. Unghiurile de vizibilitate sunt foarte bune si nu dezamageste in sesiunile de gaming. Majoritatea timpului petrecut alaturi de el a fost in Diablo IV si SnowRunner. Rata de reimprospatare si timpul de raspuns de 1ms MPRT il fac excelent pentru titlurile dinamice si rapide. In momentele in care barbarul era inconjurat de zeci de inamici si acesta tocmai se pregatea sa execute unul dintre atacurile speciale de executie in masa, alaturi de o multitudine de efecte vizuale rulate la 150 de cadre pe secunda, imaginea pastreaza integritatea si afiseaza cu fidelitate tot haosul distrugerii prezent in joc.

SnowRunner e un titlu care de multe ori necesita precizie si eu il consider Dark Souls cu utilaje si camioane. Acesta prezinta un ciclu zi-noapte si diverse zone cu zapada si paduri. Paleta de culori si imaginea reprodusa de panoul IPS in acesta nu dezamagesc.

Bineinteles, pus langa un monitor cu 50% mai scump, diferentele incep sa fie vizibile la capitolul culori.

Timp de 2 saptamani l-am folosit si pentru productivitate, in mare parte pentru enterprise architecture, pentru a crea si analiza modele de structuri arhitecturale IT complexe. Contrastul static este de 1000:1, iar cel dinamic de 80 milioane:1. Ochii nu obosesc chiar daca fundalul este alb, iar conexiunile si liniile sunt vizibile si usor de urmarit.

O parte care lasa loc de mai bine este meniul OSD – navigatia nu este cea mai intuitiva si iti da senzatia de demodat. Navigarea prin meniu cu cele 5 butoane prezente este ceva mai incomoda comparativ cu un buton joytstick.

Este un monitor compact – am fost surprins de cat de mica si usoara era cutia in momentul in care am preluat-o de la curier. Monitorul este subtire si nu ocupa mult spatiu pe birou. Este insa mai sarac pe partea de reglaje: nu se poate roti sau ajusta inaltimea. Se poate doar inclina in jos 3 grade si 20 grade in sus. Talpa triunghiulara pe care se sustine la randul ei ocupa spatiu modic pe birou fiind nevoita sa sustina doar 4.4kg. E un monitor bun de pus in suport VESA datorita grosimii de doar 48mm.

ViewSonic VX2780-2K este un monitor de gaming fara briz-briz-uri. Ofera un ecran rapid, cu culori bune alaturi de o diagonala si o rezolutie la moda in anul 2023. Este foarte usor sa-i gasesti loc si pe un birou mai mic si sa te poti bucura de el. Pretul acestuia ar trebui sa fie in jurul sumei de 1200RON. La capitolul ecran poate concura lejer cu alte modele de 1500-1600RON, dar la capitolul conectvitate, meniu OSD si reglaj pe birou a lipsit la cateva lectii.