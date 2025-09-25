Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare
Black Friday 2025 la eMAG începe pe 7 noiembrie
Sunt monitoarele OLED bune pentru eSports? Am testat AORUS FO27Q5P de 500Hz cu Radeon RX 9070XT
Salt Business: primul pachet cu ZERO costuri pentru PFA și SRL
Rezultate sondaj: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

GoPro Max2 360 a fost lansată

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

GoPro a lansat a doua generatie de Max 360. Noua camera vine cu un senzor de 1/2.3 inch si poate filma video 360 de grade cu rezolutie 8K la 30FPS.

Eu tot nu inteleg trendul asta cu rezolutia 8K, ca e degeaba. 4K e suficient, tot ce e peste este inutil si doar costisitor. Dar trecand peste asta, camera suporta inregistrare 10 bit si GP-Log, poate face poze la 29MP in format 360 si ofera stabilizare Max HyperSmooth.

O alta veste buna este ca lentila se poate schimba foarte usor in caz de deteriorare, sunt oferite sase microfoane, este rezistenta la apa pana la 5 metri si are GPS integrat.

Pretul este de 500 de dolari si va fi disponibila din 30 septembrie. Alaturi de Max2 360, GoPro a mai lansat si gimbalul Fluid Pro AI cu stabilizare pe 3 axe si autonomie de 18 ore, dar si camera Lit Hero, un model cu stabilizare HyperSmooth, baterie de 1225mAh, rezistenta la apa si filmare 4K la 60FPS.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.