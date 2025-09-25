GoPro Max2 360 a fost lansată

GoPro a lansat a doua generatie de Max 360. Noua camera vine cu un senzor de 1/2.3 inch si poate filma video 360 de grade cu rezolutie 8K la 30FPS.

Eu tot nu inteleg trendul asta cu rezolutia 8K, ca e degeaba. 4K e suficient, tot ce e peste este inutil si doar costisitor. Dar trecand peste asta, camera suporta inregistrare 10 bit si GP-Log, poate face poze la 29MP in format 360 si ofera stabilizare Max HyperSmooth.

O alta veste buna este ca lentila se poate schimba foarte usor in caz de deteriorare, sunt oferite sase microfoane, este rezistenta la apa pana la 5 metri si are GPS integrat.

Pretul este de 500 de dolari si va fi disponibila din 30 septembrie. Alaturi de Max2 360, GoPro a mai lansat si gimbalul Fluid Pro AI cu stabilizare pe 3 axe si autonomie de 18 ore, dar si camera Lit Hero, un model cu stabilizare HyperSmooth, baterie de 1225mAh, rezistenta la apa si filmare 4K la 60FPS.