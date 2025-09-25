Platforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 a fost prezentată

Noua platforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 a fost prezentata oficial la Snapdragon Summit 2025 din Hawaii. In acest moment este considerata cea mai puternica platforma din lume si este realizata pe 3nm la TSMC.

Asadar, noua platforma este succesoara lui Snapdragon 8 Elite si are cel mai puternic procesor din lume, un Oryon pe 3nm care ofera cu 20% mai multa putere de calcul decat generatia anterioara si este cu 35% mai eficient.

Foloseste doua nuclee la 4.6GHz si sase la 3.62GHz, primele fiind de eficienta si celelalte pentru performanta. Pe partea de GPU include un Adreno cu suport real pentru Unreal Engine 5, functii de gaming precum Tile Memory Heap si Mesh Shading, este cu 25% mai bun in Ray Tracing si per total cu 23% mai puternic si cu 20% mai eficient energetic.

Platforma include si un NPU Hexagon cu 37% mai rapid, are un IPS Spectra AI de 20 bit cu suport pentru codec APV, o premiera mondiala pentru o platforma mobila, iar primele dispozitive care vor include noua platforma sunt de la realme, vivo, OnePlus, Honor.