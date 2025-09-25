BREWTIFI, aplicația care recunoaște cafeaua dintr-o poză, la fel cum Vivino face cu vinul

BREWTIFI este o aplicație nouă, lansată astăzi, care își propune să fie pentru cafea ceea ce este Vivino pentru vinuri. Gratuită pe iOS și Android, platforma adună într-un singur loc sute de cafele de specialitate din România și Europa și le oferă utilizatorilor posibilitatea de a le descoperi, salva și evalua.

Aplicația funcționează simplu: faci o poză la eticheta unui pachet de cafea, iar BREWTIFI o identifică automat și o adaugă în contul tău. De acolo poți reveni să-i pui rating, să o compari cu altele și să primești recomandări personalizate. În prezent, catalogul include peste 1.000 de sortimente de la peste 50 de prăjitorii, număr care se mărește constant.

Un element interesant este integrarea unui AI numit Brewie, un fel de companion digital care îți poate sugera cafele după gust, te ajută cu sfaturi de preparare și răspunde la întrebări. În plus, aplicația oferă linkuri directe către prăjitorii, acces la oferte exclusive și urmează să introducă și un modul interactiv pentru învățarea metodelor de preparare.

Cu alte cuvinte, BREWTIFI vrea să devină aplicația de referință pentru pasionații de cafea, combinând partea de descoperire și comunitate cu cea de cumpărături inteligente. Dacă ești curios, o găsești deja în App Store și Google Play.