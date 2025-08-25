Procesorul Tensor G5 de pe Pixel 10 Pro XL este mai lent decât cel de pe iPhone 12 Pro, lansat în urmă cu cinci ani

Din nou, Google nu pare să pună prea mare accent pe puterea de calcul a noilor terminale Pixel 10. Noul SoC Tensor G5 este mai puternic decât cel de anul trecut, însă rămâne cu mult în urma industriei. Nu doar că nu se apropie de performanțele lui Apple A18 de pe iPhone 16, ba chiar este depășit de Apple A14, prezent pe iPhone 12 Pro.

E drept, nu cu mult, dar, chiar și așa, rezultatul este unul dezamăgitor având în vedere că iPhone 12 Pro a fost lansat în urmă cu aproape cinci ani. În Geekbench, iPhone 12 Pro obține 2204 puncte în operațiuni single-core, respectiv 5187 în multi-core, în timp ce proaspăt lansatul Pixel 10 Pro XL obține doar 1948 în single-core și 5087 în multi-core.

Cu toate acestea, trebuie menționat că benchmark-urile de acest fel reflectă doar puterea de calcul brută a terminalelor și nu neapărat experiența de utilizare și fluiditatea în operațiuni de zi cu zi. Însă, în anumite situații, cum ar fi gaming-ul sau encodarea video, Pixel 10 aproape sigur se va simți mai lent decât iPhone-ul de acum cinci ani.

