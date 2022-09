Hangar 13 lucreaza la un nou joc din seria Mafia

Am jucat primul Mafia prin 2010, iar imediat mi-am luat si Mafia 2 pe care l-am terminat (fara sa exagerez) de cel putin 10 ori. Mafia 3 nu m-a atras, dar am reluat primele doua jocuri in variantele lor remasterizate anul acesta. Iar acum aflu ca un nou joc Mafia este in dezvoltare.

Roman Hladik, manager general la Hangar 13, a declarat ca un nou joc Mafia este in dezvoltare, dar nu stie cand o sa fie gata. A spus ca in cativa ani. Doamne, abia astept!

Nu avem informatii, poze, scapari, nimic. Doar o confirmare oficiala pe care trebuie sa o credem si sa asteptam primele informatii. Poate anul viitor aflam ceva concret despre joc.

I’m happy to confirm we’ve started work on an all-new Mafia project! While it’s a few years away and we can’t share anything more right now, we’re really excited to keep working on this beloved franchise and to entertain our players with new stories.