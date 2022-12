Haosul din trafic de sarbatori – sigur ai nevoie de o camera auto

Ati vazut si voi ce trafic infernal este in perioada asta. In Bucuresti este blocat totul, iar parcarile din mall-uri sunt pline peste capacitatea lor. Sunt sanse mari sa-ti busesti masina, iar recomandarea noastra este sa ai o camera auto instalata. Mio are niste oferte bune.

Noi am recomandat si vom recomanda tot timpul camere de la Mio. Sigur, sunt si modele mai ieftine in piata sau modele care filmeaza mai bine, dar nu au la fel de multe functii. Daca vreti o camera fiabila si care sa functioneze non-stop, sa faca fata la orice mediu si sa aiba si o multime de functii inteligente, Mio este alegerea potrivita.

Ei se lauda cu cateva date cheie cum ar fi calitatea filmarilor, de la Full HD cu 30FPS pana la 4K cu HDR si 120FPS, de la imagini excelente noaptea si pana la modurile inteligente de functionare.

Cum ar fi modul de parcare activ sau pasiv in functie de model, o adevarata salvare in traficul nostru. Cand masina este parcata, camera va putea filma atunci cand simte miscare sau vibratii in jurul masinii. Smart, nu?

De asemenea, multe camere Mio au alerta de radar fix, excelenta functie in special in tarile care au asa ceva (noi nu avem). In Austria m-a salvat de multe amenzi pentru ca ma anunta sonor cand urmeaza un radar fix, inainte sa vad eu pe Waze.

Senzor G cu 3 axe si Wi-Fi integrat sunt alte functii utile pe care le gasiti pe camerele Mio. Printre cele mai bune modele putem enumera Mio MiVue C312, C440, C450, 732, 733, 798 Pro, 812, 866 dar și modelul 4K, Mio Mivue 886.

Gasiti camerele Mio cu preturi foarte bune AICI.