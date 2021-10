Hertz, celebra companie de inchiriat automobile, a comandat 100.000 de masini Tesla, ca parte a unui plan de a electrifica complet flota sa.

Este vorba de Model 3, iar prima transa va veni in noiembrie. Hertz va oferi la inchiriat Tesla Model 3 atat in Europa cat si in SUA. Investitia de 4.2 miliarde de dolari este cea mai mare achizitie de vehicule electrice din istorie.

Hertz va mai cumpara si alte modele electrice, cam 500.000 de modele, pentru a schimba toata flota.