Top 5 motive pentru care ar trebui să amânați upgrade-ul la Windows 11

Windows 11 este disponibil de aproape o lună, însă mai nimeni nu pare să aprecieze noua versiune a sistemului de operare. Este complicat în mod inutil, aduce multe probleme care nu existau și pare lansat pe fugă. Iată care sunt cele top 5 motive pentru care vă recomand să amânați upgrade-ul la Windows 11:

Nu pierdeți nimic

În afară de micile schimbări la nivel de interfață, cele câteva mecanisme de securitate noi, irelevante de cele mai multe ori pentru un utilizator casnic și DirectStorage, care nu este încă implementat în jocuri, Windows 11 nu aduce nimic nou. Pare un produs software lansat la repezeală pentru a stimula vânzările de PC-uri noi. Sistemele cu Windows 10 vor continua să primească actualizări importante până în 2025, astfel că la nivel de securitate nu vor exista diferențe majore.

Multe buguri și probleme de stabilitate și performanță

Microsoft a redus acum ceva timp numărul de testeri din echipa de dezvoltare Windows, iar problemele sunt identificate acum aproape exclusiv pe baza feedback-ului primit din partea beta testerilor din Windows Insider. Așa se face că în build-ul final de Windows s-au strecurat foarte multe buguri, mai mult sau mai puțin serioase, precum și probleme de compatibilitate, chiar și pe hardware de ultimă generație. Mie, de exemplu, mi s-a blocat în repetate rânduri taskbar-ul și de fiecare dată a trebuit să repornesc sistemul. Dacă doriți să-l instalați pe un sistem de care depindeți pentru activitățile zilnice, cel mai bine ar fi să amânați upgrade-ul pentru cel puțin 6 luni.

Autonomie mai slabă pe laptopuri

Am făcut upgrade la Windows 11 pe Surface Pro 7 și Surface Laptop 3 și credeam că e totul în regulă. Asta până când le-am folosit câteva ore pe baterie. Autonomia a scăzut cu cel puțin 30% pe amândouă pe profilul de performanță „recommended”. Nu am observat o utilizare neobișnuită a procesorului sau multe operațiuni I/O la nivel de stocare, însă tind să cred că noua interfață din Windows 11 solicită mult mai mult GPU-ul. Din câte se pare, problema este foarte răspândită, însă Microsoft nu se grăbește s-o treacă pe lista de known issues.

Performanță inferioară pe hardware vechi

În teorie, Windows 11 ar trebui să fie mai rapid, însă acest lucru nu se prea întâmplă pe hardware-ul mai vechi de 2-3 ani. Windows 11 are cerințe de sistem neobișnuit de mari, dar poate fi instalat și pe configurații ce nu se află pe listele de compatibilitate. Noile mecanisme de securitate sunt optimizate însă pentru procesoare cu instrucțiuni noi, iar instalarea pe o configurație nesuportată poate aduce instabilitate și o degradare semnificativă a performanței. Cu alte cuvinte, software-ul nou pe hardware-ul vechi nu fac pereche bună și vă alegeți cu bătăi de cap inutile.

Experiență de utilizare inconsistentă

Schimbările din Windows 11 sunt vizibile în mare parte doar la suprafața, multe dintre elementele sistemului de operare fiind preluate din Windows 7 și 10 fără a fi adaptate la noul standard de design. Astfel, avem în continuare mai multe aplicații care fac același lucru (setări și panou de control, de exemplu), meniuri contextuale neintuitive și schimbate doar de dragul schimbării, file explorer complicat în mod inutil, dar și un dark mode foarte prost implementat, care îți dă impresia de software beta. Pe alocuri, Windows 11 reprezintă chiar un regres la nivel de funcționalitate față de Windows 10.