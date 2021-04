HUAWEI FreeBuds 4i review: căști wireless bune la toate dar accesibile [+VIDEO]

Recent a ajuns un nou model de căști wireless de la Huawei, și anume FreeBuds 4i. Le-am testat timp de câteva zile și le-am comparat cu alte doua modele de căști. Haideți să vedem la ce concluzie am ajuns.

Căștile Huawei FreeBuds 4i s-au lansat recent și promit să ofere multe pentru un preț decent. Acestea au ANC (Active Noise Cancellation), două microfoane pentru convorbiri clare și difuzoare de 10mm pentru sunet de calitate și bas puternic. În final, nu trebuie să uit să vă spun și că au control cu touch, pentru play/pause și activarea sau dezactivarea ANC. Dar hai să trecem la review.

Review video

Ambalaj și design

În cutie găsim căștile și cutia de transport și încărcare, un cablu USB -> USB-C și două vârfuri de silicon (S și L, pe lângă cele de mărime M instalate), pe lângă câteva manuale și cărticele.

La capitolul design nu sunt foarte multe lucruri de spus. Imaginile vorbesc de la sine. Cutia de transport și încăcare are o formă ovală și suprafață lucioasă. La fel, și căstile sunt tot lucioase și arată bine, chiar dacă nu putem să nu le asociem cu Apple AirPods Pro. Dar despre asta vorbim puțin mai încolo.

Ce mi-a plăcut la HUAWEI FreeBuds 4i

Sunt foarte confortabile! Deși până acum vreo 3 ani nu suportam căștile care intră efectiv în urechi, cu cap cauciucat, m-am obișnuit cu ele și acum mi se par cea mai bună alegere, pentru că izolează foarte bine zgomotul exterior.

Mi-a plăcut și că poți să dai play sau pause (sau să răspuni la apel) de pe oricare din căști, printr-o dublă atingere în partea superioară a unei căști dar și că poți activa/dezactiva anularea zgomotului prin lunga apăsăre în aceași zonă. Despre anularea zgomotului nu pot să spun foarte multe, n-am apucat să o testez în medii aglomerate (unde acum e bine să nu ne aflăm), locuri unde, spun cei de la Huawei, vei vedea cel mai bine cum funcționează ea, pentru că știe să recunoască anumite modele de zgomote.

Deși nu sunt specialist în muzică și nici vreun audiofil, pot să spun că aceste cășți se aud bine și au un bas bun. La fel, pot să vă spun și despre convorbiri, unde căștile se aud bine dar, mai mult, și interlocutorul te aude destul de bine.

Huawei spune că aceste căști ar trebui să te țină 10 ore de ascultare non-stop de muzică, fără anulare de zgomot activată. N-am contorizat asta, însă m-au ținut destul de mult și am probat o altă afirmație: în doar 10 minute de încărcare vei avea 4h de muzică. Ei bine, le-am lăsat nu mai mult de 20 de minute la încărcat folosind un încărcător USB-C rapid și acestea au ajuns de la 10% la 90%.

Ce aș îmbunătați

Mi-ar plăcea să se facă conectarea la telefon doar când scoți căștile din carcasă, nu când deschizi capacul carcasei. De asemenea, mi-ar plăcea să avem cășțile și în aplicația de iOS a AI Life, nu doar pe Android.

Într-un final, mi-ar plăcea foarte mult să existe și o variantă cu încărcare wireless a carcasei.

Ce nu mi-a plăcut

Atât carcasa cât și căștile în sine sunt destul de alunecoase, așa că sunt greu de scos din carcasă și ușor de scăpat pe jos. Și cam atât.

O comparație cu alte căști

Folosesc de vreo doi ani o pereche de Xiaomi Mi Earbuds, care au costat vreo 100 lei. Sunt foarte mulțumit de ele pentru ce le folosesc eu: muzică atunci când merg cu bicicleta și video-uri pe YouTube. Doar că sunt la a doua pereche, prima s-a stricat și am schimbat-o pe garanție, și doi, la apeluri audio sunt varză, pentru că de fapt captează mai tare zgomotele exterioare decât vocea ta.

Și cum am trecut pe iPhone de vreo 6 luni, am pus ochii pe niște AirPods Pro, că știu că cele non-Pro nu îmi stau în urechi. Chiar dacă nu le-am testat, le-am studiat și pot să spun că nu cred că merită prețul aproape triplu. Huawei FreeBuds 4i costă vreo 400 lei, pe când AirPods Pro nu le iei sub 1100 lei și, după mine, singurul avantaj e încărcarea wireless a carcasei.

Concluzie și disponibilitate

În concluzie, la 400 lei (preț la care acum le iei împreună cu o brățară smart), Huawei FreeBuds 4i mi se par o soluție foarte bună pentru sunet în deplasare. Le găsiți la magazinele online dar, în curând, șî în e-Store-ul Huawei România. Și, apropo, le veți găsi și pe roșu sau negru.