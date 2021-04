Viata cu Samsung Galaxy Z Flip

Inca de cand a aparut Z Flip mi-am dorit sa-l testez, sa-l vad si eventual sa detin unul. Telefoanele cu acest design mi se par geniale si atrag priviri, dar mai mult de atat te duc cu gandul la generatiile vechi de telefoane cu clapeta. Sa recunoatem ca au fost niste telefoane interesante iar acel sunet produs la inchiderea clapetei il avem si acum in minte.

Telefoanele pliabile sunt la moda. Vor aparea tot mai multe modele in timp. Cele mai interesante din punctul meu de vedere sunt cele Flip, adica pe stil vechi. Cu clapeta, daca vreti sa ma exprim asa. Le poti face foarte micute si sa le bagi fara probleme in buzunar, iar la nevoie sa ai un telefon normal.

Z Flip este prima incercare a celor de la Samsung sa ofere un telefon old school dar cu tehnologie actuala. Despre specificatii nici nu o sa va vorbesc. Este irelevant si nici nu m-a interesat ce procesor are, ce ecran, ce memorie. Mi l-am dorit doar pentru design.

Galaxy Z Flip este un telefon cu care iesi in evidenta, care atrage priviri si care in timp va deveni o piesa de muzeu. Este primul astfel de telefon din piata si cu siguranta peste 10-20 de ani va deveni o piesa de muzeu. Conteaza, la fel cum in prezent lumea cauta sa colectioneze iPhone 4.

Z Flip este la baza un telefon performant, nici nu se pune problema. Are tot ce ii trebuie pentru a fi un telefon de top. Camera buna, procesor puternic, memorie suficienta. Doar ca nu astea conteaza la acest telefon. Nimeni nu va cumpara un Flip pentru ce procesor are. Lumea il va cumpara pentru design.

Dupa ce l-am folosit ca telefon secundar aproape o luna si toata lumea din jurul meu se uita cu maxima atentie la mine, mi-am dat seama ca pentru asta a fost facut. Faptul ca il deschizi in stil vechi si dupa ce inchizi un apel inchizi clapeta si se aude acel sunet specific, trezesti putina nostalgie in jurul tau. Este ca si cum ai conduce o masina din 1950 restaurata complet. Sau ca si cum Ford ar produce in prezent Model T cu tehnologia actuala. Este unica senzatia, placuta si de efect.

Intr-o utilizare normala Z Flip nu se diferentiata de celelalte telefoane. Pana la urma este un telefon normal dar care se poate inchide si transforma intr-un gadget mai mic. Cand este deschis se comporta ca un telefon oarecare. Se simt pe mijlocul ecranului zona unde se indoaie. Este putin deranjanta la inceput dar te obisnuiesti cu ideea.

Desi telefonul ar putea ramane deschis tot timpul, cumva design-ul si marignile iti lasa impresia ca trebuie sa stea inchis. Iar inchis arata foarte bine.

Sa traiesti cu un Flip zi de zi este mai mult decat interesant. Este mai comod sa ai in buzunar un telefon micut, iar ecranul este tot timpul protejat. Nu ai cum sa-l zgarii decat daca il lasi deschis. In plus, repet, toata lumea se uita la tine cand scoti telefonul din buzunar si ii ridici clapeta.

Telefonul se comporta ca unul normal, dar ai avantajul ca este mic si compact si nu ocupa mult loc in buzunar. Este performant, rapid, are o camera foto foarte buna si o constructie solida si rezistenta.

Ma stiti ca utilizator de iOS, insa Flip este altceva. Ruleaza Android, iar pentru mine cat timp am stat cu acest telefon nu m-a interesat acest aspect. L-am avut tot timpul in buzunar alaturi de iPhone si le-am folosit pe amandoua, recunosc, mai mult Flip-ul 🙂 Este cu totul alta experienta si va recomand si voua sa incercati sa traiti cu un astfel de telefon.

Costa 4500 lei la eMAG.