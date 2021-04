AQIRYS – surse foarte bune, puternice, la un pret foarte mic

Atunci cand construim un PC din bucati este important sa stim ce ne alegem. Majoritatea ne focusam pe procesor, placa video si memorie, insa uitam cea mai importanta componenta: sursa. Sursa este inima calculatorului si fara sursa putem sa avem cea mai tare placa video…daca nu este mentinunta in viata.

O sa va vorbesc putin despre brandul AQIRYS, care mi-a trimis patru surse ca sa le prezint aici pe site. Povestea este interesanta si imi place. Sigur ati auzit de PC Coolers. Sunt de peste 10 ani pe piata, sunt distribuitori si importatori de periferice si accesorii de gaming, iar brandul AQIRYS este chiar brandul lor.

Culmea ca in ciuda pretului foarte accesibil, AQIRYS nu este un brand low cost. Produsele lor sunt bune si au o calitate de top. Este un brand mainstream si high end cu un portofoliu generos.

Sub brandul AQIRYS gasiti atat periferice cat si carcase, ventilatoare sau sisteme de iluminare. Poate vom testa si alte produse, dar momentan facem focus pe surse, care au devenit din ce in ce mai bune.

Tin minte si acum ca in urma cu 10-12 ani trebuia sa aloci o suma foarte mare daca voiai o sursa cu condensatori japonezi. O sursa de 450-550W buna costa undeva la 300-400 lei. Erau cativa producatori (care sunt si acum pe piata) dar intre timp piata s-a diversificat, au aparut producatori noi, componentele s-au ieftinit si sunt in general mai ieftine de produs.

Sursele care au ajuns la mine sunt de 450W, 550W, 650W si 750W. Ele sunt fix la fel, difera doar puterea. Am cautat imediat preturile pentru ele si am ramas socat. Am vazut ce scrie pe ambalaj si banuiam ca vor fi destul de scumpe. Dar nu este deloc asa.

Gasiti sursele la PC Garage si ele costa de la 183 de lei varianta de 450W si ajung pana la 319 lei in varianta de 750W. Pai sunt ieftine! Link AICI.

Toate variantele au o eficienta generoasa de 85%, mai putin varianta de 750W care are o eficienta de 88%. Toate au certificare Bronze 80+ si iluminare ARGB.

Absolut toate modelele vin cu o garantie de 6 ani! Dada, 6 ani! Toate au condensatori japonezi la interior, ventilatoare silentioase Fluid Dynamic Bearing de 120mm, o gama completa de protectii pentru supra-voltaj, sub-voltaj, supra-curent, supra-putere, supra-temperatura si scurt-circuit.

Cablurile sunt si ele de buna calitate. Sunt imbracate in material protector, iar cel de 24 de pini este foarte maleabil si poate fi usor indoit. Nu este deloc rigid si poate fi tras foarte bine prin carcasa. Plus ca sunt plate si pot fi ascunse mai bine.

Lungimea cablurilor este suficienta pentru a face un wire management bun in orice carcasa mid-tower. Sunt cabluri negre, de calitate, iar conectica este completa si puteti alimenta orice aveti nevoie.

M-am uitat cu atentie la alte produse AQIRYS si am ramas surprins. Sunt produse de calitate si produc, asa cum am mentionat anterior, o gama larga de produse.

Deja folosesc una dintre surse in sistemul meu si pana acum nu am nici o problema. Este la fel de silentioasa precum sursa mea din calculator, un Seasonic. O alta sursa este montata in sistemul unui prieten care a dorit sa faca upgrade si i-am oferit eu o sursa. La fel, nici o problema cu galagia, nici o problema cu sistemul in sine.

Voi aveti produse AQIRYS? Daca da, sunteti multumiti de ele? Eu sunt impresionat de calitatea surselor.