Huawei lanseaza noi produse 5G pentru a extinde tehnologia multi-antenă la toate benzile și scenariile

Huawei a lansat la MWC 2021 o serie de produse si solutii menite sa extinda tehnologia multi-antena la toate benzile si scenariile. Aceste produse si solutii vor ajuta la promovarea tehnologiei multi-antena pentru toate benzile si toate scenariile, pentru a construi retele 5G de top.

Singurul MIMO Masiv Ultra-Wideband 64T64R de numai 400MHz din industrie este un prim produs. Acest nou produs sustine intreaga banda-C, permitand operatorilor sa isi implementeze spectrul multi-segment pe un singur modul pentru a reduce numarul de dispozitive. Echilibeaza latimea de banda de mari dimensiuni si capacitatea mare astfel incat sa poata fi utilizat de mai multi operatori.

De asemenea, 64T64R este si cel mai usor MIMO Masiv din industrie, cantarind doar 19kg. Poate fi transportat si instalat foarte usor de o singura persoana, oferind in acelasi timp performanta si eficienta.

BladeAAU Pro este singura solutie 64T A+P din industrie. Integreaza antene active si pasive si este prima alegere pentru scenarii unipolare. A facut mai usoara achizitionarea de noi locatii si implementarea rapida a retelelor 5G de catre operatorii din Elvetia. Modulul activ este imbunatatit cu 64 de canale fata de cele 32 anterioare si suport pentru o putere de transmisie de 320W si o latime de banda de 200MHz.

BladeRRU Pro este singura solutie RF din industrie care suporta trei benzi mici si trei benzi medii. BladeRRU Pro de la Huawei este primul care integreaza trei benzi joace/trei benzi medii, reducand cu doua treimi numarul necesar de FDD RRU-uri pentru acoperirea completa de banda si facand investitiile in implementarea multi-band mai eficienta. Huawei oferă o soluție software SingleCell pentru BladeRRU Pro pentru a coordona programarea între benzile joase și medii, făcând disponibile mai multe resurse pentru a deservi UE-uri de bandă joasă la marginile celulei. Utilizarea comercială a soluției în mai multe locații a arătat că SingleCell poate aproape dubla media observată la indicatorii de experiență pentru aceste UE-uri.

Huawei a lansat primele produse comerciale MIMO Masiv FDD din industrie combinand design-ul inovator de dispunere meta-materiale si intermodulatia pasiva in ultra-miniatura (PIM) – tehnologie gratuita fara filtru. Dispozitivul MIMO Masiv FDD are o latime mai mica de 500mm, dar are specificatii similare cu cele ale MIMO Masiv TDD. Capacitatea celulara este de 5 pana la 6 ori mai mare decat cea 4T4R.