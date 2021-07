Huawei P50 si P50 Pro au fost lansate oficiale

Da, cele mai asteptate telefoane de la Huawei au fost lansate. Ruleaza Harmony OS, deci tot nu au serviciile Google si sunt disponibile doar in China momentan.

Ce ofera Huawei P50 Pro:

Ecran OLED la 120Hz Full HD+

Snapdragon 888

8/12GB RAM

128 pana la 512GB stocare

Suporta card de memorie

Camere principale: 50MP, 40MP alb-negru, 13MP ultra wide si 64MP Tele

Baterie de 4360mAh cu incarcare rapida la 66W

Huawei P50 simplu este ceva mai slab dotat pe partea de camere foto. Are un ecran la 90Hz, doar 8GB RAM, baterie de 4100mAh tot cu incarcare rapida la 66W, iar memoria este de maxim 256GB.

Pretul in China pentru P50 Pro este de aproape 1000 de euro in China, iar P50 simplu costa in jur de 700 de euro. Nu stim daca vor fi lansate si in Europa.