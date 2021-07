Cele mai bune oferte din campania Back to School – licenta de Windows de la 14 euro

Stiti bine ca promovam magazinele care ofera licente ieftine de Windows si Office. Uneori sunt preturi foarte mici, alteori sunt oferte limitate, iar acum sunt oferte din cadrul campaniei Back to School. Astazi o licenta este 14 euro.

V-am obisnuit si cu licente mai ieftine, dar sunt perioade si perioade de campanii. Preturile variaza si trebuie sa fiti tot timpul pe faza. De ce promovam doar anumite magazine? Pentru ca stim ca sunt de incredere si chiar daca stim ca in alta parte sunt si mai ieftine, aici aveti support oficial, licentele vi se pot schimba daca nu functioneaza si gasiti si pachete promotionale.

Nu va recomandam ceva ce noi nu am folosi sau nu am folosit pana acum. Stim ca sunt OK.

Folositi codul AN20 si aveti 20% discount pentru urmatoarele licente: