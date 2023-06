SK Hynix incepe productia de memorii cu 238 de straturi

Noile memorii cu 238 de straturi NAND TLC intra in productie. Saltul de la 178 de straturi este mare, iar asta inseamna performanta, iar preturile sunt unele competitive. SK Hynix spune ca deja are un contract cu un producator de telefoane mobile pentru a integra noile memorii.

Micron produce din decembrie 2022 memorii NAND cu 232 de straturi, dar SK Hynix spune ca memoriile lor cu 238 de straturi sunt cu 34% mai ieftin de produs decat cele cu 176 de straturi.

Noile memorii promit viteze de 2.4Gb/s, cu 50% mai mari fata de versiunea cu 176 de straturi, fiind similare cu cele de la Micron. Aceasta memorie a fost dezvoltata timp de 10 luni, iar acum a intrat in productia de masa. Ea va fi integrata in SSD-uri PCIe 5.0, telefoane etc.

Interensant este ca Hynix are deja un contract cu un producator de smartphone-uri, dar nu a vrut sa spuna care. Eu tind sa cred ca este un producator din China, ca ei se arunca la tehnologii noi. Nu stim cine este.