Logitech integreaza complet brandurile Astro si Blue achizitionate recent

Logitech a achizitionat in ultimii ani brandurile Astro si Blue, iar acum vor fi integrate complet in divizia de gaming Logitech G. Adica produsele de microfoane Yeti sau Snowball se vor regasi sub denumirea Logitech.

Asta ca sa nu va intrebati unde au disparut aceste branduri. Nu au disparut, pur si simplu sunt integrate sub brandul Logitech. Brandul Blue nu va mai exista, dar brandul Astro va ramane ca o divizie de casti dedicata pentru console, asa cum gama Pro este dedicata fanilor eSports.

Blue s-a facut cunoscuta prin microfoanele de gaming foarte bune si accesibil, cum ar fi celebrele modele Yeti, dar si prin modele profesionale. Astro s-a remarcat prin perifericele premium pentru console.

👋 gamers and creators! We have an update on our upcoming brand merger between Logitech G, @ASTROGaming, @BlueMicrophones and @logitechc! pic.twitter.com/qPPT36sJr6

