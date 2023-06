Kingston a lansat memoriile Server Premier DDR5 UDIMM si SODIMM

Kingston a lansat astazi noile memorii Server Premier, modele special concepute pentru servere, care ating viteze de 5600MT/s si 5200MT/s, de 32GB si 16GB.

Noile memorii Server Premier sunt vandute in functie de specificatii pentru utilizarea in sistemele white-box. Dispund de BOM (Bill of Materils) pentru a oferi revizii componentelor primare (DRAM, PMIC, hubSPD, senzori termici si PCB), sunt testate riguros inca din fabrica si pe langa ODECC au si DRAM suplimentar pentru a sustinte algoritmul ECC pe procesoarele Intel si AMD compatibile.