Impresiile despre Sonos Arc – soundbar de 4000 lei

Recent am utilizat un Sonos Arc, un soudbar foarte scump de la o companie care produce echipamente high end, premium as putea spune. Este si pentru prima data cand am luat contact cu un produs Sonos si vreau sa va povestesc experienta mea cu acest soundbar.

Stiu, probabil o sa spuneti ca este foarte scump. Aveti dreptate, este un soundbar scump din gama premium dar va garantez ca nu se aude ca nici un alt soundbar testat de voi prin magazine de la branduri populare precum Sony, LG, Samsung sau chiar Panasonic.

Sonos produce echipamente premium si nu putem sa comparam Sonos cu brandurile comerciale mai sus mentionate. Da, este un produs scump pentru o anumita categorie de oameni si credeti-ma ca se aude foarte bine.

Sonos Arc este un soundbar la propriu caci este o simpla bara de sunet. Cantareste 6.2kg si are nevoie de un suport solid pe care sa stea. Pe hartie are 200W, are 5 canale si teoretic nu are subwoofer integrat. La cum se aude eu as spune ca are totusi un subwoofer integrat pentru ca bass-ul este mult mai profund decat sistemul meu 5.1 de la Sony.

In bara sunt integrate 11 difuzoare insa nu stiu cate sunt pentru inalte, medii si bass. Arc este mai mult decat un simplu soundbar caci pe langa faptul ca poate reda un sunet cinematic poate fi utilizat si pe post de asistent.

Incorporeaza doi asistenti, Google si Alexa, pe care ii poti utiliza pentru ce vrei tu. Eu folosesc deja un Echo Dot si stiu cat de misto este sa ai o Alexa in casa, doar ca sunetul nu este de cea mai buna calitate.

Pe scurt, Sonos Arc este un soundbar cu 11 difuzoare, doi asistenti vocali si reda un sunet cinematic. Stie Dolby Atmos, are nevoie de un suport generos ca sa nu cada si trebuie conectat la internet.

La prima pornire o sa ai nevoie de o conexiune la internet prin Wi-Fi sau cablu. Este musai sa te conectezi la internet altfel am observat ca nu poti inainta in procesul de instalare. Dar sa fim seriosi, cine nu are internet acasa?

Arc se aude superb. Intr-un dormitor se aude mult prea tare si locul lui este intr-un living generos. Asa cum il vedeti, fara subwoofer dedicat, iti poate face geamurile sa vibreze.

Vocile din filme se aud impecabil iar in muzica nici nu am cuvinte sa va detaliez cat de clar si de profund se aude. Este mare, greu, scump dar rezultatul final este o placere.

Se poate conecta prin HDMI, Bluetooth sau cablu optic la televizor. Gasesti in pachet tot ce ai nevoie. Constructia este una solida, premium si din materiale de cea mai buna calitate.

Sonos Arc nu este pentru oricine prin prisma pretului, dar daca vrei cea mai buna calitate, daca vrei un asistent vocal integrat si o experienta cinematografica, atunci merita banii.

Poti citi mai multe despre Sonos Arc pe pagina dedicata AICI. La eMAG costa 4200 lei.