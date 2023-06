Intel oprește producția pentru Arc A770

La mai pu╚Ťin de 12 luni de la lansare, Intel se ╚Ťine de cuv├ónt: ARC A770 a fost ├«ntr-adev─âr „Limited Edition”, dar implement─ârile de la parteneri vor continua s─â fie disponibile.

Intel a reintrat ├«n segmentul pl─âcilor video dedicate anul trecut ╚Öi preg─âtesc urm─âtoarea genera╚Ťie.

Noi am testat at├ót ARC A770 c├ót si ARC A750. La lansare pl─âcile nu au reu╚Öit s─â fac─â un impact din pricina driverelor, pe care in timp Intel le-a perfectat, iar acum cu toate reducerile de pre╚Ť aplicate at├ót de Intel, c├ót ╚Öi de concuren╚Ť─â, segmentul mainstream a devenit mai atractiv. ARC A750 se bucur─â de o popularitate mai mare si va continua s─â se produc─â, fiind disponibil─â la un pre╚Ť extrem de competitiv. Cei care au revizitat placa dup─â actualiz─ârile de drivere au fost pl─âcut impresiona╚Ťi de ce ofer─â la momentul actual. La r├óndul nostru, am considerat c─â A750 ofer─â o performan╚Ť─â mai bun─â raportat─â la pre╚Ť, ├«ndr─âznind chiar s─â-i spunem „regele ne├«ncoronat al mainstreamului„.

[Surs─â]