Intel ARC A750 Review – regele neincoronat al mainstreamului?

Dupa teste rulate in 15 titluri pot spune ca placa celor de la Intel este o surpriza placuta.

ARC A750 este a doua cea mai performanta placa video lansata de Intel in octombrie 2022. Din pacate pentru ei, la momentul respectiv lansarea nu a fost cea mai lina – fiind primele placi video dedicate gaming-ului facute de acestia dupa mai bine de 20 de ani – nivelul de optimizare al driverelor a lasat de dorit si nu au reusit sa impresioneze pe cei care le-au testat la momentul respectiv.

Intel nu s-a culcat pe o ureche si a continuat sa actualizeze driverele, sa le faca mai bune, iar dupa ce am testat ARC A750 pot spune ca in mare parte deja le-a reusit. Rezultatele arata complet diferit fata de acum 7 luni.

Platforma de test

A750 modelul de referinta e identica cu A770. Are o carcasa destul de inchisa pentru o placa video si spre deosebire de fratele mai mare, nu are banda de iluminare RGB. Are aceleasi dimensiuni si la fel – isi va gasi cu usurinta locul in carcase compacte. De dragul comparatiei o aveti mai jos langa un RTX 4060Ti.

Specificatiile tehnice le puteti vedea mai jos, iar driverul folosit este 31.0.101.4369 – o versiune mai noua comparativ cu cea pe care am folosit-o pentru A770.

Pentru a testa aceasta placa am optat pentru o abordare diferita – in cazul lui ARC A770 nu am avut o instalare curata de Windows, ci a fost un hot swap in sistemul meu. Am intampinat dificultati cu anumite titluri.

Pentru A750 am facut o instalare curata de Windows 11 si am construit un sistem pe care am testat-o.

Merita sa mentionez placa de baza folosita -un Gigabyte Z790 Aorus Elite AX. Eu unul mereu am cumparat placi de baza de buget si chiar recent am vazut limitarile la cea curenta. La acest model de AORUS mi-a placut ca are 4 sloturi pentru SSD M2 cu racire, USB tip C, Wi-Fi 6E si o constructie premium.

Procesorul folosit este un Intel i9 13900 – un overkill pentru aceasta placa video:

Memoria RAM a fost de 32 GB DDR5 la 4800Mhz de la Crucial, iar SSD-ul de 1TB pe M2 Intel 665p.

Intel chiar deruleaza la ora actuala o campanie de bundle CPU +GPU, iar in testele acestora un procesor din generatiile 12/13 de Intel Core e recomandat pentru ARC A750 – ideal un i5 sau i7.

Benchmarks si concluzii

Borderlands 3

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440 Medium DX12 102 119 144 1440 High DX12 66 78 98 1080p Badass DX12 80 95 117

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440 Ultimate Quality 42 76 112 1080p Ultimate Quality 52 82 128

Rainbow Six Siege

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440 Maxed out HD Textures on 95 165 271 1080p Maxed out HD Textures on 93 186 378

Forza Horizon 5

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440 Ultra RT OFF 71 80 93 1080p Ultra RT OFF 81 93 109

Assassin’s Creed Odyssey

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p Ultra High 24 47 66 1080p Ultra High 27 57 94

Shadow of the Tomb Raider

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1080p Ultra, RT OFF 82 113 187 1080p Ultra, RT ON 40 64 133 1440p Ultra, RT ON 35 45 85 1440p Ultra, RT ON, XeSS Ultra Quality 41 51 84

Total War: Warhammer III

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1080p Ultra – Battle 35 68 87 1080p Ultra – Campaign 48 57 78 1080p Ultra – Mirrors of Madness 26 50 72 1440p Medium – Battle 73 88 105 1440p Medium – Campaign 44 58 77 1440p Medium – Mirrors of Madness 27 58 99

Far Cry 6

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p Ultra – HD Textures OFF 67 75 82 1440p Ultra – HD Textures ON, DXR ON 49 60 70 1080p Ultra – HD Textures ON, DXR ON 62 74 89

Hitman 3

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1080p Ultra, RT OFF – Dubai 55 144 463 1080p Ultra, RT OFF – Dartmoor 31 111 324 1440p Ultra, RT OFF – Dubai 60 120 349 1440p Ultra, RT OFF – Dartmoor 40 90 262 1440p Ultra, RT ON, XeSS Ultra Quality -Dubai 37 58 106 1440p Ultra, RT ON, XeSS Ultra Quality -Dartmoor 20 41 79

Grand Theft Auto V

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p Maxed Out DX 11, NO AA 50 115 268 1440p Maxed Out DX 11, FXAA ON, MSAA x4 25 70 268

Metro Exodus Enhanced Edition

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1080p High 62 99 137 1080p Ultra 52 82 114 1080p Extreme 38 52 68 1440p High 52 76 103 1440p Ultra 43 61 81 1440p Extreme 30 39 51

Counter Strike: GO

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p High 195 310 380

Team Fortress 2

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p High 267 280 290

PubG Battlegrounds

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p High 98 125 180

Left 4 Dead 2

Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS 1440p High 215 290 301

3D Mark

Concluzii dupa benchmarks

Cu fiecare titlu pe care il testam – va spun sincer – imi apareau inca doua minim pe care as mai fi vrut sa le testez, sa vad cum functioneaza. M-am oprit la 15 considerand ca am acoperit o gama suficient de variata – de la titluri eSports populare si pana la experiente single-player. Concluziile mele:

recomand o instalare curata de Windows, Arc A770 a avut probleme in Forza Horizon 5 si A750 cu instalare curata nu a mai fost problematica;

ResizeableBAR trebuie sa fie activat – Intel trimite cate un kind reminder chiar in timpul instalarii driverului si apoi te anunta periodic daca nu e activat – eu l-am verificat in BIOS chiar inainte de a instalat Windows-ul

temperatura nu a sarit de 73 grade

la jumatate de pret comparativ cu oferta nVidia pe care ei o recomanda pentru eSports in 1080p – Intel indrazneste sa recomande ARC A750 in 1440p si se descurca bine

este o placa in sectorul mainstream – in 1440p in titlurile mai puternice veti fi nevoiti sa va multumiti cu nivel de detaliu Medium-High

vine cu 8GB VRAM – informatie care se traduce ca viitorul in titluri solicitante in 1440p nu-i vor surade. Texturile de calitate si portarile indoielnice a jocurilor mananca foarte multa memorie video dupa cum demonstreaza Resident Evil 4, The Last of Us Part 1 sau Star Wars Jedi: Survivor. Nu inseamna ca nu se va putea folosi, dar va functiona mult mai bine in 1080p in titlurile solicitante. In titlurile eSports nu vor fi probleme – acestea nu au pus niciodata accentul pe o grafica detaliata ci pe accesibilitate.

Intel continua sa perfectioneze driverele si e vizibil – mi-ar placea ca mai multe publicatii sa reviziteze placa sa vada progresul si sa se vorbeasca mai mult despre Intel pe partea de GPUs

Un inlocuitor perfect pentru un RX 580, GTX 1060 sau chiar GTX 1070 si o alegere inteleapta pentru portofel in segmentul mainstream

are suport AV1 encoding

Ganduri la final

Placile video ARC de la Intel au nevoie de mai multa vizibilitate in primul rand – vestea nu a ajuns inca la destule urechi, iar in piata actuala cand NVIDIA cam sfideaza consumatorul, iar AMD nu pare sa se revolte prea mult e un moment bun pentru Intel sa profite. Pe partea de drivere trag tare si rezultatele se vad, pe partea de preturi pare ca au inteles. Arc A750 tocmai a fost redusa chiar de Intel si recomanda un pret de 200$. La noi se gaseste la 1380RON. Deja mi se pare o afacere buna pentru mainstream, iar daca noul pret incepe sa-si faca aparitia si in Romania – sa zicem 1100RON – este o oferta pe care eu nu as refuza-o daca as fi in cautarea unei placi video care sa nu-mi rupa buzunarul dar care sa-mi ofere performante in jocuri.