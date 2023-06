Dacia nu vrea electrificare – vor sa ofere motorizari pe motorina si benzina cat se poate de mult

Dacia nu vrea electrificare acum. Vrea sa traga cat mai mult de timp si sa fie ultimul brand care renunta la motorizarile cu combustie interna. Interesant este ca in acest moment nu mai ofera motorizari diesel in gama, deci probabil ca celebrul 1.5dCi se intoarce in gama.

Diesel se mai afla doar pe generatia actuala de Duster, dar la final de an apare noul Duster care va elimina complet motorul de 1.5dCi si va miza pe benzina, GPL si hibrid. Noile generatii de Sandero, Logan si Jogger nu mai au in gama motorizari diesel.

Denis Le Vot, seful Dacia, a declarat ca vor sa ramana ultimii la capitolul electrificare si ca scopul lor este sa ofere masini ieftine, nu bune. Acesta a precizat ca toata lumea isi doreste masini electrice cu 500km autonomie si o incarcare rapida in jur de 30 min. Din pacate acestea costa in jur de 40.000 euro sau mai mult, iar Dacia nu vrea sa aiba in gama masini atat de scumpe.

Tot el a mai explicat ca Dacia va ajunge sa ofere preturi mici pentru masinile electrice prin metode mai putin placute, cum ar fi timpul de incarcare mai mare.

”Este o alegere cu patru roți, iar dacă încărcarea peste noapte cu viteză mai mică de încărcare înseamnă că poți economisi 2.000 de euro, atunci clienții noștri, mulți oameni, vor dori să facă acest lucru”. a mai spus Denis Le Vot.

Asadar, Dacia va ramane un brand accesibil care nu va integra cele mai noi tehnologii atunci cand vor trece pe electric. Ca idee, in 2027-2028 va aparea noua generatie de Logan si Sandero (pana atunci primim un facelift la actuala gama) care vor avea motorizari hibrid dar si versiuni full electrice. Un Duster nou va aparea tot in aceeasi perioada cu motorizare full electrica.

Sursa g4media