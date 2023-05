ARC A770 Review – debutul Intel in segmentul placilor video dedicate gamingului

In anul 1998, Intel a avut prima tentativa de a patrunde in segmentul placilor video dedicate cu modelul i740. Pe scurt, nu au reusit si nici nu au mai incercat.

Pana in 2022, cand piata arata total diferit: o criza de semiconductoare activa si minat de monede virtuale (probabil in 1998 ai fi fost inchis la psihiatrie pentru delir daca mentionai de asa ceva). Stocurile placilor grafice dedicate era aproape inexistent, iar daca exista, plateai inzecit mai mult decat valorau initial – nu intru in detalii ca stiti deja restul – sunt evenimente destul de recente.

Revenind – sub numele de cod Alchemist – Intel avea de gand sa lanseze prima generatie de GPU-uri dedicate, care sa fie o alternativa pentru nVidia GeForce si AMD Radeon. Planuite pentru lansare in Q2 2022, acestea au vazut lumina zilei in octombrie a aceluiasi an. Au fost lansate in total 5 modele: Arc A310, Arc A380, Arc A580, Arc A750 si Arc A770. Cei mai norocosi le-au primit si s-au jucat deja cu ele in lunile de la lansare si intr-un fel ma bucur ca a ajuns cu intarziere la noi (pe parcurs veti intelege si de ce). Cea mai puternica din gama – Arc A770 Limited Edition a ajuns la mine in sistem. Demult n-am mai fost asa de curios de un GPU, asa ca haideti sa intram in paine!

Design

Intel primeste o bulina alba pentru ambalaj. Il simti brandul Intel de cand il vezi – albastrul predomina. In interiorul acestuia evident se afla placa video care din punctul meu de vedere are un design frumos si matur. Nu este incarcata inutil cu tot felul de sageti si bucati de plastic cu colturi ascutite si nici nu arata ca un robot din Transformers. Are backplate si e imbracata simplu in negru, cu niste benzi LED iluminate si cu logo-ul si modelul vizibile pe ea. Racirea este dual slot si comparativ cu un RTX 3070 este mult mai compacta – isi va gasi locul si in carcase micute – are o lungime de 27cm.

Specificatii tehnice si platforma de test

Detaliile tehnice legate de placa vi le las mai jos din GPU-Z. Driverul folosit a fost cel mai recent – 31.0.101.4335 lansat pe 21 aprilie 2023.

Resizeable BAR a fost activat de la bun inceput.

Benchmark

Vom incepe cu titlurile in care am rulat benchmark-urile existente. Toate titlurile au fost testate in 1440p.

Titlu Setari Min FPS Avg FPS Max FPS Far Cry 5 Ultra 68 90 110 Horizon: Zero Dawn Ultimate Quality 45 76 114 Ultimate Quality, Fidelity FX Super Resolution – Ultra Quality 50 82 129 Shadow of the Tomb Raider Ultra, Ray Traced Shadow Quality Ultra 41 55 95 Ultra, Ray Traced Shadow Quality Ultra, Intel XeSS Ultra Quality 48 62 105 Ultra, Ray Traced Shadow Quality Ultra, Intel XeSS Quality 55 71 122 Borderlands 3 Badass Quality DX12 44 66 91 Badass Quality DX11 38 57 69 Metro Exodus EE Quality: High; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Normal; DLSS: Off; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 4x; Hairworks: Off; 51 76 102 Quality: High; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Normal; DLSS: Balanced; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 4x; Hairworks: Off; 53 80 106 Quality: Ultra; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: High; DLSS: Off; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 2x; Hairworks: Off; 44 64 88 Quality: Extreme; Tesselation: Full; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Ultra; DLSS: Off; Reflections: Hybrid; Variable Rate Shading (VRS): 1x; Hairworks: Off; 32 42 55 Hitman 3 Dubai Ultra Quality 39 122 300 Dubai Ultra Quality Ray Tracing On 20 34 75 Dubai Ultra Quality Ray Tracing On XeSS Ultra Quality 23 46 92 Dubai Ultra Quality Ray Tracing On XeSS Quality 28 54 144 Dartmoor Ultra Quality 49 107 271 Dartmoor Ultra Quality Ray Tracing On 3 32 55 Dartmoor Ultra Quality Ray Tracing On XeSS Ultra Quality 5 42 97 Dartmoor Ultra Quality Ray Tracing On XeSS Quality 8 49 68

Mai jos o serie de titluri pe care le-am jucat

Titlu Setari Min FPS Avg FPS Max FPS Counter Strike GO Max – 325 – Ghostwire Tokyo Max 39 73 110 Max, Ray Tracing On 7 48 66 Max, Ray Tracing On, Intel XeSS Ultra Quality 46 62 123 Snowrunner DX 11 Medium 23 59 72 Assassin’s Creed Odyssey DX 11 Very High 44 70 227 Resident Evil 2 Remake Max, 8GB textures, Ray Tracing Off 15 189 601

Rezultate din 3DMark gasiti pentru TimeSpy aici si pentru Fire Strike aici.

Observatii si concluzii dupa benchmark si gaming

Daca ati urmarit putin evolutia placilor video din gama ARC, majoritatea review-urilor centrau in aceiasi directie: driverele oferite de Intel nu sunt optimizate si nu au ajuns la maturitate. Primele drivere au fost absolut un dezastru, iar cei care le-au testat chiar la inceput au observat acest aspect. Intel a plecat urechea si a lansat versiuni noi care intr-adevar au adus sporuri importante de performanta. Daca o luam logic – povestea cu driverele e fireasca – in timp ce Radeon si nVidia sunt pe piata de zeci de ani, cu experienta in domeniu si care la fiecare titlu lansat vin cu drivere noi care maresc „biblioteca optimizarilor si al compatibilitatilor” . Intel nu are o biblioteca in care sa adauge cate o carte, ci a trebuit sa o construiasca si in loc sa adauge cate o carte, trebuie sa adauge cateva sute dintr-un foc, iar terenul care trebuie acoperit e imens. Faptul ca driverele inca nu au ajuns la maturitate – mai ales pentru titluri mai vechi – e vizibil si in testele mele. Insa titlurile populare de eSports precum Counter Strike GO au primit atentie sporita. Concluziile mele aici:

nu am facut instalare curata de Windows, doar driverele de nVidia le-am sters cu DDU;

e posibil ca unele probleme sa fie cauzate de compatibilitatea componentelor – alte sisteme cu acelasi GPU sa nu aibe aceleasi probleme de crash.

titlurile cu API de DX11 ruleaza mult mai rau decat cele cu DX12 ( Borderlands 3 e un exemplu, Snowrunner e alt exemplu, AC Odyssey la fel)

Forza Horizon 5 nu am reusit sa-l joc, desi am vrut. Intra in meniu dar da eroare dupa ce se incarca. E probabil cauzata de compatibilitatea componentelor si tot legat de drivere – pe alte sisteme pe internet ruleaza.

Resident Evil 2 Remake da crash dupa primul cutscene. Indiferent de setari nu am reusit sa trec de el

Borderlands 3 cu DX 12 are din cand in cand un stutter vizibil, in DX 11 nu l-am observat, dar ruleaza per total cu mai putine cadre pe secunda in DX11

in CS GO, Valve nu mai permite utilizarea aplicatiilor third party si nu am putut loga datele din sesiune, dar cat m-am jucat valoarea cadrelor pe secunda nu a scazut sub 295

Intel are propria tehnologie de super sampling: XeSS. Aceasta ofera sporuri de performanta, dar nu este inca la fel de revolutionara ca DLSS de la nVidia

temperatura maxima inregistrata a fost de 74 de grade

sample-ul de la mine are coil whine in unele titluri

daca vreti sa vedeti cum se compara cu un Radeon RX 6650XT, aveti rezultatele aici.

Titlurie eSports si titlurile proaspat lansate incepand cu ianuarie 2023 si pana in prezent nu vor intampina probleme de drivere si crash-uri, iar toate titlurile care se vor lansa in viitor vor fi cu siguranta acoperite de Intel. Insa cei care doresc sa achizitioneze aceasta placa pentru titluri mai vechi s-ar putea sa aibe surprize – mai ales daca respectivele ruleaza in DirectX 11.

Suport software

Intel ofera ArcControl care verifica daca driverele utilizate sunt la zi, ofera detalii despre frecventele la care ruleaza, temperaturile, viteza ventilatoarelor si alte date pentru entuziasti. De asemenea, ofera posibilitatea de a inregistra sesiunile de gaming, momentele cheie sau de a face streaming.

Ganduri la final

In primul rand ma bucur ca Intel a decis sa intre din nou in ringul placilor video dedicate si ataca terenul pana in sectorul mainstream. Arc A770 este undeva intre RTX 3060 si RTX 3060Ti si cu drivere noi lansate periodic care aduc sporuri de performanta si stabilitate, are sanse sa fie o placa video care sa salveze nemultumitii de politicile din taberele nVidia si AMD.

Daca ne uitam in orice Steam hardware survey, cele mai populare placi video sunt mainstream: GTX 1060, GTX 1660, RTX 2060 sau RTX 3060 – deci exact segmentul unde Intel vrea sa intre, unde lumea nu viseaza neaparat performante extraordinare, dar nici nu accepta crash-uri fara nici o explicatie logica.

Alchemist este oarecum o generatie de sacrificiu, mai mult experimentala si tine de Intel cat e dispus sa investeasca pentru a face din ARC un succes, intr-o perioada in care cifrele companiei nu arata grozav. Pare o misiune pe termen lung, care a prins deja picioare incepand de anul trecut. Eu sper sa nu renunte si sunt convins ca a doua generatie alaturi de drivere mai solide va arata mai bine, atata timp cat si pretul este competitiv. Apropo de pret, A770 costa 1900RON.