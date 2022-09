Intel a prezentat specificatiile GPU-urilor Arc Alchemist desktop

Prima placa grafica lansata de Intel, Arc A380, nu a reusit sa zguduie in nici un fel industria, fiind un entry-level care reuseste sa ruleze Crysis 2007 fluid. Intel insa nu renunta si a prezentat specificatiile pentru urmatoarele trei modele pe care le va lansa curand.

nVidia domina piata placilor video, dar nici AMD nu sta deoparte si se straduieste sa-i ajunga din urma. Insa mereu am considerat ca o mai mare varietate de producatori si solutii inseamna automat preturi mai bune si mai multe posibilitati pentru consumator. Astfel desi Intel a dezamagit cu prima placa video, odata cu experienta si evident investitii in cercetare si dezvoltare vor ajunge o optiune demna de luat in calcul.

Arc A580, A750 si A770 sunt solutiile propuse de Intel pentru buget si gameri casual, iar specificatiile le puteti vedea mai jos.

