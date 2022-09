Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition – un balaur de telefon

Realme continua sa isi mareasca portofoliul de modele de telefoane pe care le puteti achizitiona, iar unul putin mai special este GT Neo 3T pe care l-am folosit timp de cateva zile ca sa ma pot intoarce spre voi cu impresii si concluzii la cald.

Design si constructie

Este probabil primul aspect unde telefonul se va face remarcat. Dupa cum ii spune si numele, acest GT Neo 3T a imprumutat elemente din anime-urile japoneze Dragon Ball Z, care sunt foarte indragite de fanii acestui tip de desene animate. Astfel, culorile portocaliu si albastru domina designul si o constructie cu care deja suntem obisnuiti. Spatele si rama sunt realizate dintr-un plastic de calitate, iar frontal ecranul este protejat de Gorilla Glass 5. De fapt constructia este aceiasi ca in cazul lui GT Neo2 si veti vedea ca asemanarile nu se opresc aici.

Pus chiar langa un GT2 Pro, diferentele dintre cele doua sunt doar doua: butonul de volum a fost transformat in doua butoane pe GT Neo 3T, iar insula camerei foto este mai lata pe GT2 Pro.

Din punct de vedere al aspectului, este destul de clar care ii este publicul tinta: fanii anime-urilor care doresc un telefon cu aspect deosebit.

Ambalajul sau este special, iar in cutie gasim pe langa incarcatorul de perete, cablul de date sau husa si niste stickere cu Dragon Ball Z.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Interfata va fi al doilea aspect care va face fericiti fanii anime-urilor. Desi este tot RealmeUi 3 si Android 12, tema predefinita vine cu un wallpaper Dragon Ball Z bine facut si cu iconite special facute pentru acesta. Am ramas surprins de faptul ca orice program nou instalam pe telefon, iconita aceastuia era automat convertita intr-una care sa se potriveasca cu tema telefonului. Always-on-Display la randul sau beneficiaza de o tema in universul acelorasi desene anime.

Sub aceasta tema disponibila doar pe GT Neo 3T avem sistemul de operare clasic Realme cu care ne-am obisnuit.

Totul se misca foarte bine pe partea de navigatie si rata de reimprospatare de 120Hz se intelege de minute cu aplicatiile de socializare. Din pacate insa jocurile sunt limitate la 60Hz.

Hardware-ul folosit desi nu este de ultima generatie, e suficient de solid sa satisfaca si nevoile unui utilizator mai pretentios. Avem un Snapdragon 870 realizat pe o tehnologie de 7nm, 8GB RAM si 256 GB pentru stocare. Este de fapt acelasi hardware prezent si pe GT Neo2. Avantajul lui 870 comparativ cu 888 sau Snapdragon 8 Gen1 este ca nu are probleme cu temperatura.

Am rulat Geekbench si GFXBench, iar rezultatele le gasiti aici si aici.

Nici bateria nu s-a schimbat comparativ cu GT Neo2 si a ramas de 5000mAh. Un utilizator moderat va reusi o autonomie de 1 o zi jumatate in timp ce unul agresiv va reusi probabil o zi intreaga. La incarcare a primit un mic bonus, iar noul power brick de 80W il incarca complet in sub 35 de minute.

Camera foto si video

Senzorii au ramas neschimbati comparativ cu GT Neo2.

pentru fotografia standard avem un senzor de 64MP echipat cu PDAF, iar fotografia finala va avea 16MP datorita tehnologiei quad-bayer. Nivelul de detaliu este bun, dar contrastul si culorile nu sunt chiar spot-on. In unele cazuri par ca si cum ar fi poze deja prelucrate.

fotografiile cu zoom 2x folosesc zoom digital si sunt comparabile cu cele standard in unele cazuri, iar alteori sub acestea.

camera ultra-wide are un senzor de doar 8MP care da tot ce poate si nu e foarte stralucit.

selfie-urile as zice ca „merg”. Asta pentru ca sunt putine telefoane cu o camera selfie buna.

pe timp de noapte, senzorul principal se descurca bine, in timp ce cel ultrawide sau zoom 2x nu il recomand.

In materie de video este limitat la 4k@60fps. Nu se poate comuta automat zoom 2x, ultrawide in timpul filmarilor, maxim se poate da zoom digital pana la 10x.

Ecran si sunet

AMOLED FullHD+ cu o diagonala de 6.62 inch si rata de reimprospatare 120Hz il fac un ecran bun pentru categoria in care se afla. Raspunde prompt la atingeri, ofera culori placute ochiului si se poate utiliza in lumina puternica. In conditii de iluminat slab insa luminozitatea coboara prea mult si a fost nevoie sa intervin manual pentru a putea folosi ecranul cu usurinta. O problema pe care am intalnit-o si pe multe telefoane din gama Xiaomi.

Sunetul este stereo, cu difuzorul de la baza mai puternic. Sunetul produs este de o calitate peste medie.

Concluzii

GT Neo 3T Dragon Ball Z este o varianta pentru cei care cauta un telefon cu o tematica deosebita si nu vor sa fie uscati de bani. Pe langa acestea, ce spuneam de GT Neo2 se aplica si aici:

…..este o soluție abordabilă pentru cei care vor un telefon performant, cu autonomie bună și ecran AMOLED. Cei care fac foarte multe poze cu telefonul mobil s-ar putea să fie însă dezamăgiți de look-ul pozelor și ține aici mai mult de gust. Nu a reușit să dărâme zidul dintre sectorul mijlociu și cel de top, dar e un telefon solid care poate fi considerat spre achiziție dacă nevoile va corespund celor scrise mai sus….

As zice ca Realme si-a fixat un public tinta pentru acest telefon, iar publicul respectiv este pasionat de anime-uri. „Balaurul” poate fi achizitionat de la eMAG.