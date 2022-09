Intel renunta la brandurile Pentium si Celeron

Vor fi inlocuite cu „Intel Processor”.

Josh Newman spune ca inlocuirea brandurilor Pentium si Celeron cu Intel Processor este pentru binele consumatorului si ii va ajuta pe acestia sa-si aleaga mai usor produsul in functie de nevoi. De asemenea, Intel se va concentra pe gamele Core, Pro si vPro de tip flagship pentru a fi la randul lor mai usor de inteles de catre potentialul cumparator.

Whether for work or play, the importance of the PC has only become more apparent as the torrid pace of technological development continues to shape the world. Intel is committed to driving innovation to benefit users, and our entry-level processor families have been crucial for raising the PC standard across all price points. The new Intel Processor branding will simplify our offerings so users can focus on choosing the right processor for their needs.