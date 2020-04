M-am intors la Mionix Naos – povestea unui mouse cum nu o sa se mai faca niciodata

Astazi o sa va spun povestea lui Mionix Naos 7000/QG, un mouse cum nu o sa se mai faca vreodata si la care m-am intors dupa 5 ani.

In 2015 mi-am cumparat Mionix Naos 7000, un mouse pe care am dat cam 300 si un pic de lei. Am citit review-uri prin .com, am vazut filmulete cu el si m-a convins. Cautam un mouse confortabil, usor si performant. El indeplinea toate criteriile.

Cand am avut primul contact cu Naos 7000 a fost un fel de dragoste la prima vedere. Nici un mouse din cate am avut la test pana atunci nu se putea compara cu el la capitolul confort. A fost primul mouse care mi-a oferit suport pentru toata palma, inclusiv degetul mic. O sa vedeti ca degetul mic este foarte important in poveste.

Faptul ca am gasit un mouse care sa imi suporta toata palma m-a impresionat si am realizat cat de comod poti sa lucrezi atunci cand toate degetele sunt sprijinite pe mouse intr-un loc dedicat. Era fantastic in privinta asta.

Totusi, Naos 7000 era un mouse zgomotos si cu probleme la rotita de scroll. Avea obiceiul sa cedeze si nu mai puteai apasa pe ea, iar cand faceai scroll existau sanse mari sa trezesti toata casa. Probleme nu au fost doar la mine ci la toata lumea.

Am reusit sa-l vand pe OLX pe o suma modica, iar din 2015 si pana astazi nu am gasit un mouse la fel de confortabil. Drept dovada ca in multe review-uri l-am luat drept model de referinta la capitolul confort si ergonomie. Chiar si in 2020.

Acum cateva zile m-a lovit nostalgia si am decis sa caut pe net modelul sa vad cat mai costa. Surpriza…nu mai exista. Nici nu cred ca mai exista Mionix. Totusi, am gasit pe OLX varianta imbunatatia si anume modelul QG. Practic acelasi mouse cu cativa senzori in plus.

Naos QG tin minte si acum ca era in jur de 700 lei cand a aparut, iar acum l-am gasit pe OLX la 170 lei in stare foarte buna. N-am putut rezista…chiar nu am putut. L-am cumparat dupa ce baiatul mi l-a prezentat pe WhatsApp.

De ce nu am putut renunta la Mionix Naos 7000/QG si mi l-am cumparat dupa 5 ani? Pentru ca si astazi este un mouse exceptional si consider ca nu o sa se mai produca un mouse la fel de bun si de fiabil. La QG au disparut toate problemele, insa confortul a ramas acelasi.

Senzorul este unul performant si astazi, materialele folosite sunt premium, placute la atingere. Nu aluneca mana atunci cand este transpirata, insa se cam vad amprentele si urmele de grasime de pe degete.

Insa ceea ce am cautat in mod principal este forma lui. In afara de Naga nu cunosc alt mouse care sa ofere sprijin pentru degetul mic. O sa intelegeti mai bine in clipul atasat. Atunci cand pui pana pe mouse, fiecare deget are locul lui de sprijin. La un mouse normal acest lucru nu se intampla iar degetul mic si cel inelar sunt lipite cumva de lateralul soarecului.

Ca idee am folosit in ultimii 2 ani un Logitech G903, un Razer Mamba Wireless si recent mi-am cumparat un Razer Basilisk V1, caci G903 s-a stricat dupa o sesiune mai intensa de LoL. Da, am dat de pamant cu un mouse de 10 milioane. Nici unul nu a reusit sa ma faca sa-mi placa cu adevarat. Tot timpul gaseam ceva la ele care sa ma nemultumeasca. Stiti foarte bine cati mousi mi-au trecut prin maini si cate alte periferice, deci baza mea de date din cap este plina.

Acum ma gandesc serios sa fac retur la Basilisk, iar de banii aia sa-mi cumpar o tastatura noua. Da, ieri am stricat si tastatura. De fapt s-a stricat…singura. Anumite taste nu mai iau comanda la fel de repede.

Ca o mica paranteza, Naos QG este si primul mouse care are integrat un senzor pentru puls, iar in timpul meciului tau preferat poti sa-ti vezi pulsul.

Monitorizeaza date privind ritmul cardiac, miscare si activitate

Senzori pentru ritm cardiac si GSR (Galvanic Skin Response Sensor)

In-game overlay

API deschis dezvoltatorilor

Senzor optic 12000 DPI nativi (PMW-3360)

Patru straturi de cauciuc asigura o priza ferma si un feedback natural

1 ms timp de raspuns

Procesor 32bit ARM Cortex M3 la 32 MHz

128 kB memorie integrata pentru stocarea a 5 profiluri

Angle Tuning: permite ajustarea unghiului de rotatie X/Y pentru a compensa unghiul descris de miscarea mainii si a imbunatati precizia

Angle Snapping

Selectare DPI in 4 pasi

Iluminare configurabila cu LED, 16.8 milioane de culori

Design ergonomic pentru mana dreapta (palm grip)

Atat am avut de zis. Mionix Naos 7000 sau QG este un mouse bine construit, cel mai confortabil mouse facut vreodata dupa parerea mea, iar daca aveti unul va sfatuiesc sa nu-l aruncati. O sa va para rau dupa el asa cum mi-a parut si mie.