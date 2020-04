Apple iPhone SE (2020) lansat: un model ieftin

Apple a lansat astăzi noul iPhone SE (2020). Acesta este, de fapt, bazat pe vechiul iPhone 8 (sau 7, 6S, 6) doar că vine cu componente interne actualizate.

Așa că, are tot un ecran de 4.7 inch, LCD, și se zvonește ca ar putea veni chiar și în varianta „PLUS”, cu ecran de 5.5 inch. Sub capota avem procesorul Apple A13 Bionic, 64 GB, 128 GB sau 256 GB spațiu de stocare. Nu se știe nimic însă, deocamdată, despre RAM, dar probabil are tot 3 GB.

Telefonul dispune și de certificare IP67 la praf și apă plus încărcare wireless Qi.

Pe spate avem și un modul actualizat pentru foto-video, sub forma camerei folosită și pe iPhone Xr – ceea ce nu e rău deloc, pentru că acesta din urmă făcea poze destul de bune.

Pentru că e bazat pe vechiul iPhone 8, iPhone SE (2020) are și senzor de amprenta, adică Touch ID.

Prețuri? 400€ pentru 64 GB, 450€ pentru 128 GB și 550€ pentru 256 GB. Vine în negru, alb și roșu – Product (Red).