iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max si SE 2 se livreaza si ele fara alimentator si casti

Apple a anuntat ca iPhone 12 va veni fara alimentator in cutie si fara casti. Ok, am inteles asta. Dar am aflat pe pielea mea ca si modelele de anul trecut sunt livrate acum fara accesorii. In caz ca nu stiati si sa nu aveti surprize.

Pe scurt, am comandat un SE 2 exact cum are si prietena mea, dar a venit in noua cutie subtire si evident nu are incarcator si casti. Am ramas socat. Nu ca ar fi asta o problema, chiar nu este, dar nu ma asteptam ca si modele vechi sa fie afectate de noua politica.

De asemenea, un prieten care lucreaza intr-un magazin cunoscut de IT, mi-a trimis ieri o poza cu „noul iPhone 12”. De fapt era iPhone 11, dar cutia era de iPhone 12, adica subtire, neavand la interior accesoriile.

Deci, Apple a decis ca si modelele de anul trecut sa fie livrate fara incarcator si casti, doar cu cablu de alimentare. Nu am stiut treaba asta. Daca iPhone 11 si SE 2 vin fara incarcator atunci si modelele Pro si Pro Max vin fara. Poate cineva sa confirme ca si aceste modele sunt livrate fara accesorii? Cu 11 si SE 2 m-am lamurit.