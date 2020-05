Review iPhone SE 2020

Este probabil unul dintre cele mai scurte review-uri facute de mine la un telefon. iPhone SE a ajuns acum 3 zile de la eMAG, prietena l-a configurat si va spun despre ce este vorba.

Nu sunt multe de spus deoarece telefonul il stiti deja. Daca ati vazut un iPhone 7 sau 8 atunci stiti cum arata si cum se simte. Totusi, sa va spun cate ceva despre autonomie, camera si procesor, caci acestea sunt schimbarile cele mai mari.

Camera foto este de 12MP, f/1.8, stabilizare optica de imagine si poate filma 4K cu HDR. Are mod Portrait, dar efectul este realizat de soft deoarece nu are o a doua camera, deci principiul este ca la Pixel. Sincer nu acest mod m-a interesat, probabil Maria nu-l va folosi niciodata pentru ca l-a vazut la mine si nu ii place.

Totusi, am realizat cateva poze random prin oras si pot spune ca sunt impresionat. Camera foto este foarte buna, HDR-ul lucreaza foarte bine, culorile sunt naturale si pozele sunt foarte luminoase.

Singurul dezavantaj al camerei este pe timp de noapte deoarece nu are Night Mode, insa pozele facute cu blitz sunt foarte bune. Uneori chiar am fost pacalit si puteam sa jur ca unele poze au fost facute cu Night Mode (pana sa aflu ca nu are).

Fata de al meu 11 Pro este greu sa gasesc diferente. Poate doar daca as fotografia acelasi lucru si as compara, insa este irelevant. Camera este foarte buna si in afara de functiile lipsa precum ultra wide, zoom optic sau Night Mode, calitatea fotografiilor este identica cu cea a telefoanelor de top din prezent.

Autonomia este buna in ciuda bateriei de doar 1820mAh. Telefonul a venit cu 86% baterie, Maria a facut back-up de pe vechiul iPhone SE, plus cat l-a mai butonat dupa aceea si un apel video de 2 ore, bateria a ajuns la 5% undeva pe seara in jur de ora 20:00. Deci telefonul te tine o zi fara probleme.

Totusi, ieri l-a incarcat de 2 ori. De dimineata pana la ora 15:00 a fost prima runda de utilizare, iar de la 15:00 pana seara la ora 23:00 o alta runda de utilizare. Dar telefonul a fost destul de solicitat. In prima parte a zilei a fost o utilizare normala dar intensa. Ce sa faci cand toata ziua stai acasa…

Iar in a doua partea a zilei a rulat benchmark-uri, apeluri (un apel de o ora), filmari, incarcat pe Youtube clipuri, facut poze pe afara plus alte activitati normale iar telefonul a ajuns la priza pe la ora 23.

Este cam greu de spus cat de buna sau rea este autonomia deoarece in perioada asta Maria se joaca foarte mult pe telefon, il butoneaza intensiv deoarece sta acasa si este folosit mai mult decat in mod normal. Pentru ea tine loc de laptop.

Totusi, informatiile care au aparut pe net care sustineau ca autonomia este slaba si ofera doar 3 ore sunt false. Stie fast charge si chiar wireless charge, insa in pachet vine doar cu incarcatorul antic de pe vremea lui iPhone 5.

Ecranul, TouchID-ul, difuzorul, sunt aceleasi ca la iPhone 8, adica bune si deja verificate. Camera nu stiu daca este aceeasi ca pe 8 sau XR. Chiar daca tehnic au aceleasi specificatii sunt diferente intre ele. Pozele nu seamana daca va uitati pe Youtube. Cel mai probabil senzorul este acelasi, insa Apple a lucrat la soft si a imbuntatit camera.

Nimeni nu stie 100% sigur ce camera este. Unii spun ca este camera lui iPhone 11 iar altii spun ca este camera de pe XR sau chiar 8. Nu o sa stim sigur niciodata, dar testele comparative intre iPhone SE si iPhone 8, XS, 11 sau XR ne demonstreaza ca exista diferente.

Ecranul de 4.7 inch Retina Display pot confirma ca se vede foarte bine. Ca este mic este una, dar nu se vede rau deloc. Este un LCD de buna calitate, luminos, culorile sunt foarte corect redate si nu vad nici o problema cu acest display. Repet, faptul ca este mic poate fi o problema pentru cativa, insa calitatea imaginii afisate este foarte buna.

Procesorul Apple A13 Bionic este clar o bestie, insa este la o frecventa mai mica si gasim 3GB de RAM in loc de 4GB de RAM cum au modelele iPhone 11 si 11 Pro. Aceste modificari au fost aduse pentru a putea oferi o autonomie mai buna si pentru a nu supraincalzi telefonul. Avand un spatiu mai mic automat si racirea este alta.

Totusi, in AnTuTu a scos urmatorul scor si este putin dubios. Desi procesorul este acelasi A13 Bionic de pe iPhone 11 si 11 Pro, scorul este mai slab. Este normal sa fie mai slab deoarece frecventele sunt mai mici si memoria RAM cu 1GB mai putin. Totusi, diferenta mi se pare prea mare. Cu acest scor performanta este sub iPhone XS si chiar XR.

Am decis sa rulez si eu AnTuTu pe telefonul meu, iar scorul a fost de 505.529 puncte si conform topului din aplicatie sunt sub iPhone 11, lucru ce nu are sens. Asadar, nu voi lua AnTuTu drept o referinta. Nu mai fac asta de cel putin 4 ani, insa pentru curiosi asa arata rezultatul. Mai tin sa cred ca AnTuTu nu ruleaza corect pe acest telefon fiind prea nou si nici celelalte aplicatii nu pot detecta hardware-ul. De exemplu Lirum nu stie despre ce telefon este vorba. Voi reface testul AnTuTu dupa o luna si vedem atunci.

Alte informatii esentiale nu va mai pot oferi despre noul SE. Este deja un telefon cu o carcasa comuna si bine cunoscuta si cu multe elemente hardware pe care toata lumea le cunoaste. Apple a venit cu schimbari in punctele esentiale pentru a putea oferi un telefon ieftin celor din ecosistemul Apple.

iPhone SE 2 este din punctul meu de vedere un telefon compact puternic cu o camera foto foarte buna, un procesor rapid care va face ca telefonul sa mearga foarte bine cu multe aplicatii in timp, cu o autonomie buna si la un pret mic. Este cel mai ieftin iPhone nou pe care il poti cumpara si in comparatie cu iPhone 11 care costa 3750 lei, diferenta este una foarte mare. Sunt 1350 lei diferenta, bani de care poti cumpara inca un telefon decent.

Asa ca lipsa unui ecran OLED, lipsa unui ecran cu margini subtire si lipsa unei camere secundare sunt justificate si de pretul mult mai mic. Totusi, regasim functii moderne precum rezistenta la apa si la praf, incarcare rapida, incarcare wireless, inregistrare stereo, Wi-Fi 6 etc.

Mariei ii place, il considera un telefon cu o dimensiunea mica spre potrivita, design-ul „invechit” nu il considera un dezavantaj, TouchID simtitor mai bun decat pe vechiul ei SE din 2016, iar camera foto este clar mai buna. Calitatea pozelor este de telefon de top si eu pot confirma asta.

Evident vor aparea persoanele care vor spune ca este mic si depasit, iar un Huawei P30 Pro este o alegere mai buna sau un Xiaomi, Samsung etc. Va respect parerea, sunt telefoane foarte bune, insa doar daca esti in tabara Android. Un iPhone este comparat doar cu alt iPhone.

A costat 2700 lei in varianta de 128GB la eMAG.