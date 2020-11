Black Friday 2020 la Digi: 50% reducere la orice pentru 12 luni

Iată că și Digi România (RDS) vine cu o ofertă foarte bună de Black Friday, care va fi valabilă începând de mâine, 12 noiembrie – ora 20, și până duminică, 15 noiembrie 2020.

Oferta e simplă: 50% reducere la orice serviciu contractat, fie ca e un serviciu nou, un upgrade sau fie că ești client nou sau unul existent. Oferta va fi valabilă doar pe site-ul online Digi, deci nu are sens să mergeți în magazine.

Mă gândesc să-mi fac upgrade la abonamentul de internet de la Fiber 500 la 1000, practic pe următorul an și jumătate voi plăti mai mult decât acum. Nu știu dacă are sens să trec și Digi Mobil (am un SIM de test) de la 2 la 3 euro, că ar fi același beneficiu.

Voi plănuiți un upgrade sau achiziția unui serviciu nou?

Facem live blogging de Black Friday 2020 și găsești toate articolele de AICI.