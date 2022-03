iPhone 14 scapa in sfarsit de notch – va avea perforatii in ecran

Dupa multi ani in care Apple ne-a servit iPhone-ul cu breton, in 2022 vom avea in sfarsit un iPhone fara acel breton oribil. Cum se va intampla asta? Este o metoda simpla prin care FaceID-ul va fi integrat in ecran.

Tehnologia exista deja si multi producatori chinezi introduc in ecran camerele foto secundare, doar ca rezultatul este unul foarte slab. Calitatea pozelor lasa de dorit.

Apple s-a gandit sa faca la fel, dar nu sa implementeze camera foto in ecran ci senzorii laser pentru FaceID. Pentru ca astia nu vor avea probleme cu functionarea, nu te pozeaza ci doar te scaneaza.

Astfel, FaceID va fi integrat in ecran, iar camera foto va ramane prezenta sub forma unei gauri in ecran.

Tot dupa multi ani, Apple va face niste upgrade-uri considerabile: camera va avea acum 48MP in loc de 12MP, va putea filma 8K, memoria RAM creste la 6GB, dar portul proprietar Lightning ramane prezent.