Probleme cu autonomia dupa update-ul la iOS 15.4

Apple mai are momente cand o da in bara cu update-urile. Dar imediat rezolva totul cu o noua versiune. Cu iOS 15.4, autonomia are de suferit, dar nu toate telefoanele sunt afectate.

De problema asta s-au plans mai multi utilizatori, atat utilizatori de 13 cat si de modele mai vechi. Problema este ca in primele 48 de ore, Apple spune ca pot exista fluctuatii si ca bateria trece printr-un proces de optimizare. Asadar, este normal ca la inceput sa existe mici probleme.

Daca se descopera ca este o problema din iOS 15.4, atunci Apple va scoate in scurt timp versiunae 15.4.1 care va remedia totul. Aveti doar rabdare. Eu personal n-am simtit nici o modificare la autonomie.