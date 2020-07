iPhone-ul se vinde foarte bine in China

Apple a vazut o crestere uriasa pe piata din China in Q2 2020. In perioada aprilie-mai-iunie, Apple a vandut in China 13 milioane de telefoane, o crestere cu 225% fata de trimestrul anterior.

Modelele care s-au vandut cel mai bine in aceasta perioada sunt iPhone SE si iPhone 11. Desi Apple a vandut foarte bine in China, Huawei a ramas liderul cu 36.6 milioane de unitati vandute in Q2. Apple nu este o companie iubita in China si totusi a reusit sa vanda foarte bine.

Piata chineza a inregistrat o scadere de 17% in Q2.