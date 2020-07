EXCLUSIV Noile Renault Captur și Clio E-TECH (hibrid) vin în România anul acesta, nu și Megane

Știm deja că Renault este o companie care face o treabă foarte bună pe partea de electromobilitate, dovadă stă faptul că Zoe este cea mai vândută mașină electrică în Europa. Recent au anunțat și o gamă hibridă, care se pare că va ajunge și în România, dar nu în totalitate.

TL;DR: vin până la finalul anului.

Este vorba despre gama E-TECH, care e formată, deocamdată din două hibride reîncăcabile (plug-in hibrid) adică Captur E-TECH și Megane E-TECH dar și un hibrid clasic, sub forma lui Clio E-TECH.

Renault Megane și Captur E-TECH au o baterie suficient de mare (9.8 kWH) încât să poată parcurge până la 65 km în mod FULL ELECTRIC. În același timp promite o reducere a consumului de combustibil cu până la 40%, folosind alternativ propulsia electrica asigurată de o baterie de 1.2 kWh.

Ei bine weekendul trecut am testat un Renault Captur automat (primit de la AutoEuropa Timișoara) pentru că am fost foarte curios de mașină în general, nu neapărat de motorizare, știind că urmează să vină și varianta hibridă în România cândva. Pe scurt, până la review-ul final, vă pot spune doar atât: mi-a plăcut mult și mi-a depășit așteptările.

Și pentru că în România încă nu se știe când vor veni și modelele E-TECH m-am gândit să-i întreb pe cei de la Renault, pe Twitter, dacă îmi pot spune ceva despre asta. Răspunsul a venit destul de repede: Captur și Clio E-Tech vor fi disponibile la comandă până la finalul anului, însă Megane E-TECH nu va veni în România. Cel puțin nu deocamdată.

Nu pot să spun decât că abia aștept varianta plug-in hibridă a lui Captur, pare o mașină perfectă pentru oraș, drumuri lungi dar și putin de drumuri neasfaltate.

Hello Darius,

The New CLIO and the New CAPTUR from our E-TECH range will be marketed in Romania before the end of the year. On the other hand, the E-TECH version of the MEGANE will not be marketed there.

Thank you!

The Groupe Renault Electric Team

