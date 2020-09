Ce ne jucam pe PC la final de an?

Vara oficial s-a terminat, iar sezonul aglomerat in lansari de titluri noi se apropie. Cum nu am console de nici un fel, m-am gandit sa va prezint cateva titluri care mi se pare importante si vor fi lansate pe PC incepand cu 1 septembrie pana la finalul anului.

Control Ultimate Edition

Nici n-am pomenit bine primul titlu si deja am incalcat ideea cu 1 septembrie. Control s-a lasat anul trecut pe platforma celor de la Epic, iar pe 27 august anul acesta s-a lansat si pe Steam in versiunea Ultimate. Dupa cum ii spune si numele, este o editie completa cu toate DLC-urile si continutul extra. Are chiar si un pret promotional de 32 euro momentan.

Wasteland 3

Pentru cei in cautarea unui turn-based-strategy intr-un viitor western post-apocaliptic cu peste 100 de ore de joc, Wasteland 3 este lozul castigator. Este disponibil pe Steam si in Xbox Game Pass.

Iron Harvest

Stiam de mult timp de acest joc si iata ca a vazut lumina zilei pe 1 septembrie. Acesta prezinta o istorie alternativa si este un joc de strategie care personal imi aduce aminte de Company of Heroes, iar unii vad ca il compara cu Warhammer 40k Dawn of War. Navingand printre recenziile jucatorilor, unii ii lauda directia artistica si campania single-player in timp ce altii se plang de bug-uri si AI-ul cam prostut. Eu unul doresc sa-l testez probabil peste vreo 2-3 patch-uri.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Lansat pe 7 August pe PC, nu am vrut sa-l omit de pe lista pentru ca este un titlu important. Initial lansat drept exclusivitate pentru PS4, castigator a nenumarate premii, acesta a ajuns si pe PC. Din pacate lansarea nu a fost una foarte lina si portarea a lasat de dorit. Complete edition contine atat jocul original cat si expansionul acestuia Frozen Wilds. Eu unul il am in wishlist si sper sa termin cat mai repede cu Borderlands 3 si Halo 3 ca sa-l pot juca si pe acesta.

Marvel’s Avengers

Crystal Dynamics pare ca si-a luat la revedere de la seria Tomb Raider si au acum un alt copilas care speram ca ne va capta atentia. Pe mine personal nu m-a impresionat nimic din ce am vazut pana acum din acest joc si astept sa vad ce spun diversi YouTuberi despre el cand vor primi o copie pentru recenzie. Se lanseaza pe 4 septembrie.

Crusader Kings III

Recenziile acestui joc deja il arata cu degetul drept un nou clasic. Titlul de strategie medieval s-a lansat pe 1 septembrie.

Mortal Shell

Fanii jocurilor de tipul Dark Souls n-au fost ignorati si pe 18 august a fost lansat Mortal Shell. Inspirat de Dark Souls, Mortal Shell reuseste sa isi creeze o proprie identitate si costa doar 30 de euro. Momentan se poate achizitiona de pe Epic Store, lansarea pe Steam fiind cel mai probabil in august anul viitor.

Cyberpunk 2077

Nu cred ca mai are nevoie de nici o prezentare. Cyberpunk 2077 se va lansa pe 19 noiembrie. Sa speram ca nu va mai suferi nici o amanare.

Watch Dogs Legion

Al treilea joc in lumea open-world creata de Ubisoft introduce mecanici noi in serie si se lanseaza pe 29 octombrie. Personal am devenit hyped de trailerul oferit de Ubisoft pentru primul joc din serie, apoi lovit de downgrade-ul celebru am intors spatele complet acestei serii fara nici o dorinta de a-i acorda a doua sansa.

Assassin’s Creed Valhalla

Noul Assassin’s Creed desi a avut parte de 1 an in plus in ciclul de dezvoltare inca nu m-a convins ca nu este doar un reskin al lui Odyssey. Acesta se va lansa pe 17 noiembrie 2020 si are loc in perioada vikingilor – un setup care suna foarte atractiv. Cel mai probabil ii voi acorda o sansa pentru ca Odyssey mi-a placut foarte mult in conditiile in care nu am jucat Origins.

Outriders

Dezvoltat de People can Fly, care ne-au adus Painkiller si Bulletstorm, Outriders este un third person shooter cu elemente RPG care arata destul de bine din ce s-a prezentat pana acum. Se va lansa candva in decembrie.

Baldur’s Gate 3

O serie cu care nu sunt familiar si mi-e rusine de acest aspect, Baldur’s Gate 3 va fi lansat in Early Access pe Steam pe 30 septembrie si vine de la cei care au creat excelentul Divinity: Original Sin II. Ne asteptam la ce e mai bun.

Godfall

Godfall in primul rand surprinde prin stilul vizual atractiv si este un titlu action, prezentat si drept titlu de lansare pentru consola PS5. Desi nu au fost prezentate foarte multe detalii, ce am vazut pana acum m-a facut curios. Ar trebui sa se lanseze in decembrie.

Serious Sam 4

Stiti ce e mai fain decat faptul ca avem un Doom Eternal excelent? Faptul ca anul acesta vom avea si lansarea lui Serious Sam 4. Lansarea pe 24 septembrie.

Mafia Definitive Edition

Nu stiu de voi, dar eu am fost bipolar cand a fost vorba de titlul acesta. Initial am fost super entuziasmat, apoi mi-am dat seama ca e produs de Hangar 13 care s-au ocupat de Mafia III. Apoi am vazut ce au lasat in urma cu Mafia II Definitive Edition si apoi am fost din nou bucuros cand am vazut impresii pozitive de la foarte multi gameri de build-ul de preview. Il astept ca painea calda pe 25 septembrie.

Dirt 5

In timp ce seria Dirt Rally se concetreaza pe o simulare cat mai apropiata de realitate, seria Colin McRae Dirt, acum gasita doar sub Dirt este mai mult un arcade dragut si plin de personalitate. Dirt 2 a fost preferatul meu, iar Dirt 5 sper sa nu aiba o criza de identitate – seamana destul de mult cu Forza Horizon 3. Se lanseaza pe 16 octombrie.

Call of Duty Black Ops Cold War

Ei bine, daca aveati cumva impresia ca anul asta trece fara un nou Call of Duty, va inselati amarnic. CoD BO Cold War continua povestea din excelentul Black Ops I, care a avut una dintre cele mai bune campanii CoD dupa Modern Warfare. Da, acesta va avea o campanie single-player, iar motorul grafic folosit nu este acelasi cu cel din Modern Warfare reboot, desi impart tehnologii similare. Se lanseaza pe 13 noiembrie 2020. Cum partea multiplayer nu ma intereseaza, sper ca macar campania single-player sa tina 6 ore si sa fie decenta. Nu cred ca cer prea mult.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning

Un remaster, singurul din lista, Kingdoms of Amalur nu s-a bucurat de atentia meritata la lansare desi a fost un action RPG excelent. Sper ca relansarea sa-i mareasca, comunitatea de fani si poate vom vedea si un titlu cu 2 la final.

Halo 3 ODST si Halo 4

Inchei lista cu ultimele 2 jocuri din pachetul Halo The Masterchief Collection. Halo 3 ODST si Halo 4 se vor lansa pana la finalul anului pe PC.