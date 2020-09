Nvidia a lansat noile placi video RTX 3090, RTX 3080 si RTX 3070

Nvidia tocmai a lansat noile placi video din generatia 3000. Asa cum era de asteptat am primit RTX 3090, RTX 3080 si RTX 3070. Noua generatie aduce imbunatatiri majore si este cel mai mare salt vazut vreodata de la o generatie la alta.

RTX 3080

Din punctul meu de vedere este vedeta acestei seri. Nu, nu RTX 3090 ci RTX 3080. De ce? Va explic in data, dar probabil o sa va dati seama din prezentare. Noua placa RTX 3080 este varful de gama, chiar Nvidia a spus asta. Pai stai, si atunci RTX 3090 ce este? Ajungem si acolo imediat.

Asadar, RTX 3080 este vedeta, varful de gama, cea mai puternica placa pe care noi, utilizatorii de rand, gamerii de toate felurile, o putem cumpara in acest moment.

Placa vine cu:

10GB memorie GDDR6X

Procesor GA102-200

8704 CUDA Cores

320Bit BUS

Maximum Bandwidth – 760GB/s

Boost Clock 1.71GHz

Sistem dual de racire cu 55% mai mult airflow, de 3 ori mai silentios si cu 30% mai eficient

18 faze de alimentare

Pret: 699 dolari

Cu pretul afisat, cu aceste specificatii oferite de Nvidia, placa este peste 2080Ti ca performante. In caz ca nu mai stiti cat costa 2080Ti…1200-1300 dolari. Pe acolo.

Va las mai jos capturi de ecran din prezentarea Nvidia unde o sa gasiti toate informatiile oficiale.

RTX 3070

Procesor GA104

5888 CUDA Cores

256Bit BUS

8GB GDDR6

Boost Clock 1.73GHz

Pret 399 dolari

RTX 3070 este putin mai slaba, nu are memoria GDDR6X, dar este mai performanta decat RTX 2080Ti la un pret de doar 499 dolari. Asta da veste buna!

RTX 3090

Ultima prezentata a fost RTX 3090, o placa foarte puternica si foarte scumpa. Aceasta placa este mult prea puternica pentru orice joc lansat acum pe piata si pentru rezolutiile disponibile foarte populare precum Full HD, 2K sau 4K.

RTX 3090 este prima placa din lume care suporta gaming in 8K si 30FPS. Este tot ce a avut mai bun Nvidia in laboratoarele lor. Este viitorul! De aceea spun ca aceasta placa este overkill pentru oricine in acest moment. Monitoare 8K nu avem, televizoare 8K sunt doar 2-3 si sunt foarte scumpe, iar in 30FPS este cam greu sa te joci. Deci placa nu este neaparat pentru gaming. Consider ca este doar o prezentare de forta si atat. Nvidia nu a considerat aceasta placa ca fiind flagship ci a denumit placa BFGPU, adica Big Ferocious GPU.