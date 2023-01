Ce m-am jucat in 2022?

Un moment bun sa trec in revista entertainmentul virtual al anului trecut.

Pentru mine, 2022 a fost un an bun pe partea de gaming. Am reusit sa parcurg mai multe titluri pe care le aveam de o perioada in backlog, am salivat la trailere de la titluri noi confirmate si cateva suprize, dar am si primit niste dezamagiri pe care nu le-am simtit venind.

The Ascent

Am inceput anul cu un top-down shooter prin intermediul Xbox Game Pass Ultimate. The Ascent m-a prins datorita atmosferei si a lumii cyberpunk mult mai convingatoare decat Cyberpunk 2077 si m-a tinut aproape prin gameplay-ul alert. Verdict personal 7.5/10.

The Medium

Tot lui Xbox Game Pass Ultimate trebuie sa-i multumesc si pentru The Medium. Pornit mai mult din curiozitate si terminat din acelasi motiv, The Medium are o atmosfera incomoda cu tenta horror, un gameplay interesant prin permiterea jucatorului sa exploreze doua lumi simultan si cateva puzzle-uri interesante. Verdict personal 8/10

Halo Infinite

M-am bucurat enorm ca seria Halo a ajuns pe PC prin intermediul Master Chief Collection si am savurat fiecare titlu din ea. Infinite, urmatoarea iteratie s-a facut asteptata o perioada lunga de timp, dar intr-un final a ajuns pe mainile fanilor. Mereu am fost de parere ca nu toate jocurile trebuie sa fie open-world si nu trebuiesc fortate. 343 Industries a tinut mortis ca Halo Infinite sa fie open-world si nu a iesit tocmai ca la carte. Infinite are un gameplay excelent, incepe cu o portiune liniara similara cu titlurile vechi, unde ai impresia ca au reusit din nou, ca mai apoi sa te lase pe un teren de joaca deschis, care nu-i optimizat pentru a fi traversat cu Warthog-ul, arata plictisitor dupa cateva ore si e salvat doar de charisma lui Masterchief. Verdict personal 7/10.

Death’s Door

Un indie surpriza, pe care l-am incercat dupa ce auzisem multe lucruri bune despre el. Un dungeon crawler cu o directie artistica excelenta foarte bun ca tratament dupa un blockbuster care m-a lasat cu buza putin umflata. Verdict personal 9/10

Serious Sam 4

Inca imi aduc aminte cd-ul de la revista Level si demo-ul de la Serious Sam: The Second Encouter. Umorul, grafica si gameplay-ul in 2002 m-au vrajit adolescent fiind. 20 de ani mai tarziu insa, ori Serious Sam si-a pierdut din caracter ori eu m-am maturizat ori ambele. L-am jucat de plictiseala in reprize de 30 de minute si il consider o mare dezamagire. Am auzit ca expansionul standalone Syberiam Mayhem ar fi mai bun. Verdict personal 5.5/10

State of Decay 2: Juggernaut Edition

State of Decay 2 m-a cucerit cu doua cuvinte: survival si zombies. Apoi m-a tinut aproape datorita micro-managementului si a gestionarii comunitatii de supravietuitori. Daca The Walking Dead m-a pierdut undeva la sezonul 6, State of Decay 2 a reusit sa ma tina pana la final in mai multe scenarii. Verdict personal 7.5/10

Resident Evil 7: Biohazard

Sarit mult timp, faptul ca era inclus in Xbox Game Pass si voiam inca de la trailerul de debut de la E3 sa-l incerc, l-am pornit si n-am fost dezamagit. Perspectiva first person, locatia izolata unde are loc actiunea si o multime de elemente nebunesti demne de Resident Evil l-au facut un hit. Verdict personal 9/10.

My Friend Pedro

L-am instalat doar pentru ca am vazut imaginea de prezentare cu banane. Acest indie platformer cu tente Max Payne este rapid si bun in doze mici pentru a elimina stresul dupa o zi grea. Verdict personal 8/10.

Outriders

La cateva luni dupa lansare, parerile despre Outriders erau impartite, dar People can Fly au oferit excelentele Painkiller si Bulletstorm. Desi initial m-a prins, n-am reusit sa-l parcurg integral devenind plictisitor datorita mecanicilor repetitive. Undeva la mijloc se afla un joc bun blocat de niste decizii de gameplay arhaice. Verdict personal 6/10

The Evil Within 2

Il aveam pe wishlist inca de la lansarea din 2017, iar anul trecut am reusit in sfarsit sa-l joc si nu regret absolut deloc. M-a prins inca de la primul minut, influentele Resident Evil sunt peste tot, un survival horror cu o poveste interesanta si merita incercat de toti fanii genului. Verdict personal 8/10.

Sniper Elite 5

Imi era dor de un „kill cam” ca la parte si nimeni nu o face mai bine ca seria Sniper Elite. Cel mai recent titlu nu schimba radical reteta, dar faptul ca obeictivele pot fi completate in orice ordine, iar nivele sunt foarte bine gandite ofera rejucabilitate si diferite moduri de a le bifa. Verdict personal 8/10.

A Plague Tale: Requiem

Unul dintre cele mai asteptate titluri ale anului, continuarea surprizei A Plague Tale: Innocence, este superior din aproape toate punctele de vedere. Requiem continua aventura lui Amicia si Hugo exact dupa Innocence, cu o poveste putin mai matura, un buget mai mare care a permis realizarea unor peisaje superbe, mecanici noi de gameplay si cu loc pentru o a treia parte care sa incheie trilogia intr-un mod diferit decat m-as fi asteptat. Verdict personal 9/10.

Far: Changing Tides

Un indie lejer despre o calatorie, cu mecanici simple dar de efect. Verdict personal 8/10.

Somerville

Am ramas la indie-uri deoarece de multe ori sunt mai convigatoare decat titlurile AAA. Somerville ofera o directie artistica de zile mari, un mister care nu e explicat in totalitate si un gameplay stangaci. Nu aveam nici un fel de asteptari de la acesta, dar fiind scurtut l-am parcurs integral doar pentru a-i putea savura directia artistica din fiecare nivel. Verdict personal 7.5/10

Dying Light 2

Dying Light 1 a fost unul dintre putinele titluri pentru care am sarit pe pre-comanda si mi-a intrecut asteptarile. Expansionul The Following si toata dedicatia developerului pentru titlu m-au facut sa cred ca Dying Light 2 va fi o experienta net superioara. Am luat multe pauze de la Dying Light 2, l-am pus de multe ori intr-un colt plictisindu-ma de el si nu l-am terminat nici in ziua de astazi. Desi nu este un joc rau, nu reuseste sa se ridice la nivelul primului. Verdict personal 7/10.

Guardians of the Galaxy

Erau momente cand „Marvel” imi genera niste artificii in ochi si o bala la coltul gurii. In ultimii ani insa daca aud Marvel o iau in directia opusa. Insa cand jocul Guardians of the Galaxy a fost lansat si a aparut pe multe liste drept surpriza placuta, i-am dat o sansa. Este cel mai Guardians of the Galaxy joc de care probabil vom avea parte, o surpriza enorma, mai ales dupa jocul Avengers. Verdict personal 9/10.

Resident Evil 2 Remake

Imi aduc aminte dupa prima ora jucata cum in capul meu era „de ce naiba nu am jucat jocul asta mai repede?”. Resident Evil 2 Remake este absolut un triumf pentru Capcom. Verdict personal 9.5/10.

Resident Evil 3 Remake

Daca 2-ul a fost superb, 3-ul nu poate fi? Da si nu. RE3 nu a reusit sa cimenteze ideea lui RE2, dar e un survival horror solid, dar prea scurt. Verdict personal 6.5/10.

Resident Evil Village

Anul 2022 a fost anul Resident Evil pentru mine in caz ca nu ati observat. Dupa RE 7 Biohazard, era doar o chestiune de timp pana ajungeam la Village. Acesta a pastrat modul first person, a mutat actiunea intr-un sat ce se vrea undeva in Romania, a luat de la noi ce era mai bun de la viata satului – vampirii si femeile – si a creat un nou survival, mai putin horror, extraordinar. Dupa RE 3, Village a revenit pe calea dreapta si este un titlu care nu trebuie ratat. Verdict personal 9/10.

NFS Heat

Singurul motiv pentru care pornisem Heat era ca mi s-a facut dor de un NFS. Primele doua ore jucate asa raspandit printr-o saptamana m-au lasat indiferent fata de titlu. Dupa insa, cand optiunile incepeau sa se deschida si am avut acces la personalizari avansate pentru masini a cam inceput sa ma tina acolo langa el vreo 15 ore in total. Nu-i nici bun, nu-i nici rau, dar un pas in directia buna dupa Payback. Da, stiu ca a iesit Unbound intre timp, dar dupa ce l-am butonat o ora in trial am vazut ca de similar e cu Heat si pe moment mi-a ajuns. Verdict personal 7/10.

Dishonored: Death of the Outsider

In asteptarea lui Dishonored 3, am aruncat un ochi peste spin-off-ul Death of the Outsider, care s-a dovedit a fi la fel de bun ca titlurile principale ale seriei. Un action stealth cu level design gandit si mecanici familiare pentru fanii seriei. Verdict personal 8/10.

Devil May Cry 5

N-am fost un fan al seriei DMC, dar rating-ul „overwhelmingly positive” pe Steam al celui de-al 5-lea titlu m-a facut curios. Un gameplay antrenant si plin de stil, cu o poveste pe masura l-au transformat intr-un clasic. Verdict personal 8/10.